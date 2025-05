Natura storia e ambiente | il Vesuvio torna di moda il 1 maggio migliaia di turisti sul cratere

turisti che il 1° maggio sono saliti sulla vetta del Vesuvio. Un risultato lusinghiero, complice anche il bel tempo. “Anche per il 1° maggio il cratere del Vesuvio ha registrato un dato molto positivo di presenze all’area del cratere. migliaia di visitatori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno scelto di trascorrere la Festa del Lavoro sul vulcano, approfittando della giornata di sole” ha commentato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca “Il trend positivo delle presenze conferma la centralità del Vesuvio come meta di turismo sostenibile e come luogo simbolico per ritrovare un contatto autentico con la Natura e con la storia. Il Parco continuerà a promuovere iniziative che rafforzino il legame tra il territorio e i cittadini, valorizzando al contempo il lavoro di chi ogni giorno si impegna per custodire e raccontare questo straordinario patrimonio”. 🔗 Sono 2.786 i visitatori e iche il 1°sono saliti sulla vetta del. Un risultato lusinghiero, complice anche il bel tempo. “Anche per il 1°ildelha registrato un dato molto positivo di presenze all’area deldi visitatori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno scelto di trascorrere la Festa del Lavoro sul vulcano, approfittando della giornata di sole” ha commentato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del, Raffaele De Luca “Il trend positivo delle presenze conferma la centralità delcome meta di turismo sostenibile e come luogo simbolico per ritrovare un contatto autentico con lae con la. Il Parco continuerà a promuovere iniziative che rafforzino il legame tra il territorio e i cittadini, valorizzando al contempo il lavoro di chi ogni giorno si impegna per custodire e raccontare questo straordinario patrimonio”. 🔗 Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica+Villa dei Quintili - "Questa attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica" Percorso archeologico in bicicletta - dalla Chiesa del Domine Quo Vadis fino a Villa dei Quintili - attraverso i... 🔗romatoday.it

“Ci sono leoni, coyote e orsi ma quel cane sarebbe morto pur di salvare il bambino”: l’incredibile storia di Boden Allen, 2 anni, rimasto 16 ore solo nella natura selvaggia e salvato da un cane da pastore - Si è perso nella natura selvaggia dell’Arizona, in un’area battuta dai puma e con temperature notturne vicino allo zero. Ma un cane lo ha trovato, gli ha tenuto caldo tutta la notte e lo ha così salvato. Boden Allen, due anni, è sopravvissuto da solo per oltre 16 ore dopo essersi allontanato da casa, vicino a Seligman. È stato ritrovato martedì 15 aprile da Buford, un cane da 72 kili, metà da montagna dei Pirenei e metà Anatolico, che lo ha condotto fino al Dunton Ranch, a circa 11 kilometri dal punto della scomparsa. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Sulle strade di San Colombano": da Bobbio all’Eremo di San Michele tra storia, natura e spiritualità - Sabato 3 maggio 2025 un’escursione tra spiritualità, natura e storia a cura di CoolTour in collaborazione con Art&Trekking. CoolTour presenta una proposta unica dedicata agli amanti della natura, della storia e della spiritualità: sabato 3 maggio 2025, prende vita l’iniziativa "Eremita per un... 🔗ilpiacenza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Natura, storia e ambiente: il Vesuvio torna di moda, il 1° maggio migliaia di turisti sul cratere; L’evoluzione del paesaggio vesuviano, in un volume il racconto tra storia e natura; Pasquetta 2025 sul Vesuvio: Eco-Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio; Vesuvio Ultra Marathon: quattro gare spettacolari tra natura e storia, e quota ridotta fino al 31 gennaio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vesuvio, oltre 2.700 accessi al cratere il 1° maggio - Sono 2.786 i visitatori e i turisti che il 1° maggio sono saliti sulla vetta del Vesuvio. Un risultato lusinghiero, complice anche il bel tempo. "Anche per il 1° maggio il Cratere del Vesuvio ha regis ... 🔗ansa.it

Natura nella storia dell'arte - Nell'arte contemporanea, i paesaggi sono strumenti per sensibilizzare sul cambiamento climatico, utilizzando la land-art per trasmettere messaggi sulla fragilità della natura. Nella storia dell ... 🔗skuola.net