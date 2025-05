Nasce Calliope Incanto | al via il tour Sognando l’Operetta che parte da Terni per conquistare l’Italia

Calliope Incanto”, una compagnia teatrale che prende forma dal sogno condiviso di alcune persone unite “dalla stessa sete d’arte e dalla profonda convinzione che la cultura sia la chiave per leggere e interpretare la vita”. Come spiega e sottolinea la presidente della compagnia, Erika. 🔗 Ternitoday.it - Nasce “Calliope Incanto”: al via il tour “Sognando l’Operetta” che parte da Terni per conquistare l’Italia È nata “”, una compagnia teatrale che prende forma dal sogno condiviso di alcune persone unite “dalla stessa sete d’arte e dalla profonda convinzione che la cultura sia la chiave per leggere e interpretare la vita”. Come spiega e sottolinea la presidente della compagnia, Erika. 🔗 Ternitoday.it

Nasce "Calliope Incanto", una compagnia teatrale che prende forma dal desiderio di riportare il teatro al centro del tessuto sociale, soprattutto tra i giovani, attraverso il coinvolgimento diretto

