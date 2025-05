Napoli – Silvestro FI | porto nel caos per navi da crociera penalizzati pendolari lavoratori e turisti

caos al porto di Napoli, Silvestro (FI): ‘Servono spazi dedicati ai collegamenti di linea, la mobilità dei cittadini non può essere sacrificata al turismo crocieristico’“Un’intera banchina del Molo Beverello occupata da una nave da crociera, aliscafi bloccati in rada, passeggeri costretti ad attendere per ore e una mobilità marittima paralizzata: quanto accaduto oggi nel porto di Napoli è l’ennesima conferma di una situazione ormai insostenibile”. A denunciarlo è il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che questa mattina ha personalmente verificato i gravi disagi causati dalla presenza simultanea di grandi navi passeggeri e mezzi di linea diretti alle isole del Golfo. “Accogliere il turismo delle crociere è importante – prosegue Silvestro – ma non può avvenire a discapito di chi utilizza ogni giorno il porto per lavorare, studiare, vivere. 🔗 aldi(FI): ‘Servono spazi dedicati ai collegamenti di linea, la mobilità dei cittadini non può essere sacrificata al turismo crocieristico’“Un’intera banchina del Molo Beverello occupata da una nave da, aliscafi bloccati in rada, passeggeri costretti ad attendere per ore e una mobilità marittima paralizzata: quanto accaduto oggi neldiè l’ennesima conferma di una situazione ormai insostenibile”. A denunciarlo è il senatore di Forza Italia Francesco, che questa mattina ha personalmente verificato i gravi disagi causati dalla presenza simultanea di grandipasseggeri e mezzi di linea diretti alle isole del Golfo. “Accogliere il turismo delle crociere è importante – prosegue– ma non può avvenire a discapito di chi utilizza ogni giorno ilper lavorare, studiare, vivere. 🔗 Puntomagazine.it

