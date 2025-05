Napoli Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti | il video della distesa di spazzatura

Lido delle Monache ricoperto di rifiuti. Così si presenta la spiaggia pubblica di Napoli, vicina a Posillipo, meta dei bagnanti nel giorno festivo del primo maggio. Il video è stato diffuso dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “passaggio degli Unni” (attirandosi qualche critica per l’utilizzo dell’espressione poco lusinghiera).L'articolo Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura ricoperto di. Così si presenta la spiaggia pubblica di, vicina a Posillipo, meta deinel giorno festivo del primo maggio. Ilè stato diffuso dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “passaggio degli Unni” (attirandosi qualche critica per l’utilizzo dell’espressione poco lusinghiera).L'articolodaidei: ildiproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Napoli, il Lido delle Monache sommerso dai rifiuti dopo il Primo Maggio - Folla di bagnanti per il Primo Maggio al Lido delle Monache, ma la festa lascia dietro di sé una spiaggia devastata dai rifiuti. Napoli – Una giornata di sole, mare e temperature estive ha spinto migliaia di napoletani e turisti a riversarsi sulle spiagge della città per celebrare il Primo Maggio. Tra i luoghi più gettonati, il suggestivo Lido delle Monache, a due passi da Posillipo, è stato letteralmente preso d’assalto dai vacanzieri. 🔗puntomagazine.it

