Napoli incontro tra Pastorello e Manna | Meret vicino al rinnovo biennale

Mattinata di contatti in casa Napoli, dove si è svolto un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Federico Pastorello per discutere del rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro, in scadenza nel 2025, è ormai da tempo uno dei pilastri della rosa e il club è determinato a blindarlo. L'incontro ha fatto registrare progressi significativi, anche se resta da definire un dettaglio economico legato a un bonus richiesto dalla parte del giocatore. Il Napoli, infatti, non ha ancora dato l'ok definitivo su questo punto. Nonostante ciò, il clima è positivo e le parti stanno lavorando per trovare una soluzione condivisa. L'ipotesi più concreta è che si possa trovare un compromesso a metà strada, rivedendo leggermente le cifre per arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti.

