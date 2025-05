Napoli il ministro Giuli visita Palazzo Fuga | Modello di rigenerazione urbano che farà scuola

Napoli è una gioia dell'anima. Palazzo Fuga è un progetto straordinario di collaborazione tra istituzioni di cui il Mic è capofila. Da qui parte un progetto di rigenerazione urbana gigantesco che sarà un Modello per l'Italia e l'Europa". Così Alessandro Giuli, ministro della Cultura, giunto al Real Albergo dei Poveri per un sopralluogo, accompagnato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il progetto di riqualificazione del Real Albergo dei Poveri (Palazzo Fuga) prevede la realizzazione di un Polo culturale e formativo in seguito al protocollo siglato nel marzo 2023 tra l'allora ministro della Cultura Gennaro SanGiuliano e il primo cittadino partenopeo Manfredi. L'opera sarà realizzata grazie allo stanziamento di 100 milioni di euro (fondi Pnrr). Durante la sua visita a Napoli il ministro ha parlato anche di calcio e di tifo.

