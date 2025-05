Napoli il ministro Giuli in visita all' Albergo dei poveri | Sarà modello per Italia e Europa

Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,. 🔗 Ilmattino.it - Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» «Ci avviamo a vedere qui a, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,. 🔗 Ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Ai Mosaici del Volo la visita del ministro Giuli: "Abbiamo a cuore la città" - Sabato il ministro della cultura Alessandro Giuli ha fatto visita a Forlì, in alcuni dei luoghi simbolo dell'arte e della cultura della città. La prima tappa della visita sono stati i Mosaici del Volo, all'interno del liceo classico G.B. Morgagni. A guidarlo nella visita la storica dell'arte... 🔗forlitoday.it

Il ministro Giuli in visita a Forlì, dai mosaici del volo alla Ripa: cosa ha detto - Forlì, 22 febbraio 2025 – Il ministro alla cultura, Alessandro Giuli, ha visitato sabato mattina l'ex collegio aeronautico, ora sede di una scuola, in piazzale della Vittoria, per poi, dopo pranzo – cappelletti al ragù e vino rosso romagnolo: "molto graditi", dicono i commensali – effettuare un sopralluogo nell'ex convento della Ripa. La visita all'ex collegio aeronautico e ai Mosaici del Volo All'interno della scuola si trovano diversi mosaici dedicati al volo, opera che fu inaugurata nel '41 da Mussolini e che restituisce una storia del volo, da Icaro, dalle macchine volanti di Leonardo, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ercolano, il ministro della Cultura Giuli visita due nuove Domus - Alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, è stata presentata agli scavi di Ercolano la conclusione della prima fase del ‘Progetto Domus’, con l’apertura dopo oltre 25 anni di due tra le più belle residenze dell’antica città. “Questa è una storia di successo straordinaria, dobbiamo essere grati a tutti i protagonisti e alla comunità locale. Alla Campania non mancherà mai il sostegno del Mic“, ha dichiarato Giuli. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa»; Il ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita alle bellezze di Capri; Il ministro Giuli visita l'anfiteatro Flavio: Grande attenzione del Governo; Napoli, il ministro Giuli inaugura il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi: «Presto riapriremo anche la Crypta Neapolitana». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di ... 🔗ilmattino.it

Ministro Alessandro Giuli: «Scudetto al Napoli? Rallegra il cuore di un romano e romanista» - «Napoli non è in odore di scudetto, ma è in profumo di scudetto. Io sono romano e romanista, ma innamorato di Napoli. Sappiamo bene che in passato ci sono stati ... 🔗ilmattino.it

Napoli, Giuli inaugura nuovo percorso di visita del Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi - Inaugurato il nuovo percorso di visita inclusivo del Parco ... della nostra letteratura – dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli – ed è in una delle città più importanti d’Italia, Napoli, ... 🔗msn.com