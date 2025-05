Napoli il Lido delle Monache sommerso dai rifiuti dopo il Primo Maggio

Primo Maggio al Lido delle Monache, ma la festa lascia dietro di sé una spiaggia devastata dai rifiuti.Napoli – Una giornata di sole, mare e temperature estive ha spinto migliaia di napoletani e turisti a riversarsi sulle spiagge della città per celebrare il Primo Maggio. Tra i luoghi più gettonati, il suggestivo Lido delle Monache, a due passi da Posillipo, è stato letteralmente preso d’assalto dai vacanzieri.Tuttavia, quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in uno spettacolo desolante. dopo che i bagnanti hanno lasciato la spiaggia, i video circolati sui social hanno documentato una scena sconfortante: il litorale completamente invaso da rifiuti abbandonati. Bottiglie di plastica, cartacce, sacchetti, resti di cibo e altri rifiuti coprivano la sabbia in un triste e ormai ricorrente rito di inciviltà. 🔗 Folla di bagnanti per ilal, ma la festa lascia dietro di sé una spiaggia devastata dai– Una giornata di sole, mare e temperature estive ha spinto migliaia di napoletani e turisti a riversarsi sulle spiagge della città per celebrare il. Tra i luoghi più gettonati, il suggestivo, a due passi da Posillipo, è stato letteralmente preso d’assalto dai vacanzieri.Tuttavia, quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in uno spettacolo desolante.che i bagnanti hanno lasciato la spiaggia, i video circolati sui social hanno documentato una scena sconfortante: il litorale completamente invaso daabbandonati. Bottiglie di plastica, cartacce, sacchetti, resti di cibo e altricoprivano la sabbia in un triste e ormai ricorrente rito di inciviltà. 🔗 Puntomagazine.it

