Napoli i dubbi di Conte per la trasferta al Via del Mare | opzione 4-4-2 con Raspadori titolare o conferma 4-3-3

Napoli, contro il Lecce Antonio Conte studia l’undici titolare e con Buongiorno fuori le opzioni sono due: conferma 4-3-3 o 4-4-2 Il Napoli dovrà fare a meno di Buongiorno per il resto della stagione a causa di un nuovo infortunio muscolare. Come riportato da Goal.com, per sostituirlo Antonio Conte è pronto a rilanciare il 4-4-2 . 🔗 Calcionews24.com - Napoli, i dubbi di Conte per la trasferta al Via del Mare: opzione 4-4-2 con Raspadori titolare o conferma 4-3-3 , contro il Lecce Antoniostudia l’undicie con Buongiorno fuori le opzioni sono due:4-3-3 o 4-4-2 Ildovrà fare a meno di Buongiorno per il resto della stagione a causa di un nuovo infortunio muscolare. Come riportato da Goal.com, per sostituirlo Antonioè pronto a rilanciare il 4-4-2 . 🔗 Calcionews24.com

Dubbi sul futuro di Conte a Napoli: ‘offerta’ per il clamoroso ritorno - Il futuro del tecnico salentino sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Ecco le cifre sul tavolo Primo in classifica nonostante il mezzo passo falso casalingo contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte vuole provare ad allungare sull’Inter, impegnata nel derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Rivitalizzando un ambiente che appariva assolutamente demotivato, il tecnico salentino è riuscito a dare un’impronta di gioco alla sua squadra. 🔗calciomercato.it

“Conte ha un obbligo”: Parolo non ha dubbi e lancia il segnale per il Napoli - Il Napoli potrà lottare fino alla fine per lo Scudetto? Ne ha parlato Marco Parolo ai microfoni di DAZN. Dopo il pareggio contro l’Udinese, il Napoli dovrà continuare a lotta per capire quali potranno essere i passi cruciali delle prossime settimane. Lo Scudetto resta in assoluto un aspetto che resta nell’orbita azzurra, ma le ultime frenate tengono proprio la squadra partenopea al centro di un dibattito social. 🔗spazionapoli.it

Napoli, i dubbi di Conte per la formazione anti-Inter - La strada verso la sfida Scudetto contro l'Inter non è per niente in discesa per il Napoli. Ieri è arrivata la notizia dell'infortunio di Anguissa che salterà la partita con i nerazzurri di sabato alle 18 e probabilmente anche le due successive. È il secondo forfait pesante dopo quello di David... 🔗europa.today.it

Napoli, brutto ma vincente: Conte torna in vetta ma è già in pressione su De Laurentiis - Missione compiuta, ma che fatica. Il Napoli batte il Monza, torna a vincere in trasferta dopo addirittura tre mesi, ritrova (almeno per una notte) la. 🔗tuttomercatoweb.com

Napoli e il tabù trasferta da sfatare: quei 91 giorni da cancellare - La squadra di Conte a Monza per tornare a vincere lontana dal Maradona: l'ultima volta è stata il 18 gennaio a Bergamo ... 🔗msn.com

Napoli, in scooter nel Maradona: video delirante nello stadio, shock nella notte - Si riaccendono i riflettori sul livello di sicurezza dell'impianto dopo le immagini notturne circolate in rete dall'interno della struttura ... 🔗tuttosport.com