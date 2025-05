Napoli Gilmour svela un segreto di Conte | il retroscena

Gilmour, di fatto, si è soffermato sul lavoro di Antonio Conte. Dopo aver vinto contro il Torino con la doppietta di Scott McTominay, di fatto, il Napoli domani giocherà contro il Lecce di Marco Giampaolo. Visti i tre punti di vantaggio sull'Inter, ovviamente, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a battere il team salentino per cullare ancora di più il sogno scudetto.Il Napoli, visto anche il match casalingo della squadra di Simone Inzaghi contro il Verona, non può infatti perdere punti contro il Lecce. Ma prima della gara contro i salentini, di fatto, bisogna segnalare un segreto di Antonio Conte svelato da uno dei suoi giocatori: Billy Gilmour.Napoli, Gilmour parla di Antonio Conte: l'annuncioIl centrocampista scozzese, ai microfoni ufficiali del canale della Lega di Serie A, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:"Avevo Antonio Conte quando ero più giovane, ma ora che mi ci alleno tutti i giorni è diverso.

Gilmour svela il segreto del Napoli: ecco i tre italiani che martellano in allenamento - In un'intervista rilasciata al New York Times, Billy Gilmour ha rivelato un retroscena degli allenamenti del Napoli Se questo Napoli non molla di un centimetro, il merito è senza dubbio di Antonio Conte, un condottiero che sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Ma non è solo il tecnico a tenere alta la bandiera azzurra: ci sono tre senior, tutti italiani, che con il loro carisma e la loro esperienza fanno in modo che l'attenzione resti sempre al massimo.

