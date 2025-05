Napoli-Genoa il responsabile di Ticketone | Truffa sui biglietti li vendono in gruppi privati a 200 euro

responsabile del settore sport di Ticketone. Ha raccontato che per il match tra Napoli e Genoa, in programma domenica 11 maggio, stanno vendendo in alcuni gruppi privati i biglietti a 200 euro.Napoli-Genoa, il responsabile di Ticketone: «Truffa sui biglietti, li vendono in gruppi privati a 200 euro»Bardelli ha dichiarato:«Non riesco a comprendere come si possano vendere biglietti in gruppi a 200 euro. I biglietti sono nominativi, non si possono cedere e si acquistano attraverso il web o i punti vendita autorizzati. Noi abbiamo monitorato tutte le vendite per cui invito tutti i tifosi a cui viene offerto un biglietto in cui il nominativo non è il proprio, di non acquistarlo perché sono falsi. Non esiste una cosa del genere. Chi non ha acquistato attraverso il sito web o in un punto vendita autorizzato, non può farlo in altro modo, altrimenti si espone a situazioni poco chiare. 🔗 Ilnapolista.it - Napoli-Genoa, il responsabile di Ticketone: «Truffa sui biglietti, li vendono in gruppi privati a 200 euro» A Stile Tv è intervenuto Amedeo Bardelli,del settore sport di. Ha raccontato che per il match tra, in programma domenica 11 maggio, stanno vendendo in alcunia 200, ildi: «sui, liina 200»Bardelli ha dichiarato:«Non riesco a comprendere come si possano vendereina 200. Isono nominativi, non si possono cedere e si acquistano attraverso il web o i punti vendita autorizzati. Noi abbiamo monitorato tutte le vendite per cui invito tutti i tifosi a cui viene offerto un biglietto in cui il nominativo non è il proprio, di non acquistarlo perché sono falsi. Non esiste una cosa del genere. Chi non ha acquistato attraverso il sito web o in un punto vendita autorizzato, non può farlo in altro modo, altrimenti si espone a situazioni poco chiare. 🔗 Ilnapolista.it

