Napoli futuro Conte | c’è la data dell’incontro con De Laurentiis

futuro, ecco quando: svelata la data e le richieste di entrambi.Antonio Conte cerca garanzie sul futuro. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Il primo posto in classifica del Napoli, a tre punti di vantaggio sull’Inter, dimostra che il lavoro svolto dal tecnico pugliese è stato finora straordinario e merita quantomeno un’attenzione in chiave futuro.Diverse squadre hanno messo nel mirino Conte e De Laurentiis, di ritorno dalle Maldive, non vuole farselo strappare da sotto il naso. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela la possibile data dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.“L’idea che si fa strada è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del futuro. 🔗 Spazionapoli.it - Napoli, futuro Conte: c’è la data dell’incontro con De Laurentiis Il tecnico ed il presidente azzurro parleranno di, ecco quando: svelata lae le richieste di entrambi.Antoniocerca garanzie sul. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Il primo posto in classifica del, a tre punti di vantaggio sull’Inter, dimostra che il lavoro svolto dal tecnico pugliese è stato finora straordinario e merita quantomeno un’attenzione in chiave.Diverse squadre hanno messo nel mirinoe De, di ritorno dalle Maldive, non vuole farselo strappare da sotto il naso. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela la possibiletra Antonioe Aurelio De.“L’idea che si fa strada è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del. 🔗 Spazionapoli.it

