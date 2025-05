Napoli Ferrante Mit | Da Capitaneria e Adsp massimo impegno su Beverello soluzioni strutturali per superare criticità

Beverello di Napoli, in cui una nave da crociera ha per alcune ore reso impossibile l'imbarco a centinaia di passeggeri diretti verso le isole minori del Golfo, conferma la necessità di adottare soluzioni strutturali. Sono in assiduo contatto rispetto a questa problematica con i vertici dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di sistema portuale, che ringrazio per essersi immediatamente attivati, e che hanno assicurato il massimo impegno per superare questa annosa criticità assicurando una gestione efficiente dei flussi turistici e il diritto alla mobilità dei cittadini". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che aggiunge: "Il turismo, nei flussi marittimi come quelli terrestri, per una città come Napoli necessita di misure mirate e incisive, così da cogliere tutte le straordinarie opportunità che può offrire al territorio senza tuttavia causare ripercussioni così negative su tutto il sistema della mobilità.

Trasporti, Ferrante (Mit): “Consegnati lavori nuovo lotto Battipaglia-Taranto, opera è salto di qualità” - Tempo di lettura: 2 minuti“Con la consegna dei lavori relativi al lotto prioritario Grassano-Bernalda, la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto continua a registrare progressi importanti. Il contestuale via libera di Rfi all’iter per l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi nella stazione di Contursi, in provincia di Salerno, è un ulteriore tassello dell’ammodernamento della direttrice. 🔗anteprima24.it

Traffico in Costiera Amalfitana, Ferrante (Mit): "Introdurre la Ztl, la Regione si attivi" - “Ho voluto promuovere personalmente l’approvazione della norma che consente di introdurre la Ztl in Costiera Amalfitana per tutelare un’area così preziosa e renderla sempre più fruibile a livello turistico, raccogliendo le istanze espresse degli amministratori locali. Ora però la Regione ha il... 🔗salernotoday.it

Stazione Centro Direzionale di Napoli, c’è il nulla osta tecnico del Mit: ma è un piccolo mistero - Tempo di lettura: 2 minutiStazione Centro Direzionale, c’è l’ok del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da ieri il documento è reperibile sull’albo pretorio online del Comune di Napoli, dopo essere stato emesso il 5 febbraio. La presa d’atto dell’amministrazione cittadina (Servizio Linee metropolitane) porta la data del 6 febbraio. Parlando oggi a Radio Gol su Kiss Kiss, il sindaco ritiene che la stazione aprirà “nel mese di marzo”. 🔗anteprima24.it

Av/Ac Napoli – Bari. Ferrante (Mit), Abbattimento diaframma gallerie Telese e Reventa grande passo avanti, traguardo 2028 a portata di mano - “La nuova linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari è una delle ... azzurro e Sottosegretario al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, a margine dell’abbattimento ... 🔗puglialive.net

Av/Ac Napoli - Bari. Ferrante (Mit), abbattimento diaframma gallerie Telese e Reventa grande passo avanti - “La nuova linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari è una delle ... azzurro e Sottosegretario al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, a margine dell’abbattimento ... 🔗cilentonotizie.it

Linea Napoli-Bari, completati gli scavi di due gallerie. Ferrante (MIT): “Opera che rivoluzionerà collegamenti del Sud” - Giornata importante per l’avanzamento dei lavori della linea alta velocità e capacità Napoli-Bari ... al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante accolto a Telese dall ... 🔗ntr24.tv