Napoli dopo l' assalto dei bagnanti sulla spiaggia restano cumuli di rifiuti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura - Lido delle Monache ricoperto di rifiuti. Così si presenta la spiaggia pubblica di Napoli, vicina a Posillipo, meta dei bagnanti nel giorno festivo del primo maggio. Il video è stato diffuso dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “passaggio degli Unni” (attirandosi qualche critica per l’utilizzo dell’espressione poco lusinghiera). L'articolo Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bagnanti come formiche, la vista dal drone: spiagge prese d'assalto dal lido delle Monache a Napoli - Arenili cittadini presi d'assalto, complici le temperature quasi estive: immagini della folla in spiaggia per il primo maggio ... 🔗rainews.it

