Napoli Detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire Mergellina e costruire una comunità più inclusiva

Domani, sabato 3 maggio, Napoli sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell'iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco Detenuti e Volontari nella pulizia del territorio.

