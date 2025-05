Rompipallone.it - Napoli-Conte, incontro già fissato! Spuntano novità importantissime sul futuro

In casaè già tempo di pensare al futuro: giàl’importantissimo con Antonio, i dettagli.Sono quattro le gare che dividono ilda quel sogno chiamato quarto Scudetto. Domani, a Lecce, la squadra di Antoniopuò mettere già una mano sul tricolore, e la testa è rivolta solamente alla gara del Via del Mare.Aurelio De Laurentiis rientrerà lunedì in Italia dalle Maldive e, oltre a stare vicino alla squadra in un momento cruciale della stagione, si prepara per il tanto attesocon l’allenatore salentino, decisivo per il futuro., in programma la riunione trae ADL: il tecnico vuole garanzieSi avvicina l’tra Aurelio De Laurentiis e Antonio. Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, l’intenzione è quella di anticipare i tempi, iniziando a programmare il futuro consapevoli che ilvivrà la prossima stagione con l’onere di competere su tre fronti. 🔗 Rompipallone.it