Napoli Conte | Dobbiamo restare calmi e umili fino alla fine

Conte conosce bene il valore del match di domani in Salento e sa anche che il ritorno nella sua città di origine non può non toccare le corde dei sentimenti.“E’ sempre una partita diversa dalle altre – ammette – Sono nato e diventato uomo a Lecce, sono leccese. I sentimenti che ho nei confronti di Lecce non me li potrà cambiare nessuno. Resterò sempre fedele a questa città. Anche se vivo a Torino ho casa a Lecce, ho mamma, papà. Nell’anno sabbatico ho vissuto tanto a Lecce, lì ho i miei amici. In quello stadio e in quella società sono cresciuto, prima di andare altrove”. “Dobbiamo restare calmi e umili fino in fondo. 🔗 Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Dobbiamo restare calmi e umili fino alla fine” Tempo di lettura: 2 minuti“Quella di domani è una partita importante per noi e per il Lecce, ma non è la più importante dell’anno. Mancano ancora quattro gare sia per noi che per loro”. Antonioconosce bene il valore del match di domani in Salento e sa anche che il ritorno nella sua città di origine non può non toccare le corde dei sentimenti.“E’ sempre una partita diversa dalle altre – ammette – Sono nato e diventato uomo a Lecce, sono leccese. I sentimenti che ho nei confronti di Lecce non me li potrà cambiare nessuno. Resterò sempre fedele a questa città. Anche se vivo a Torino ho casa a Lecce, ho mamma, papà. Nell’anno sabbatico ho vissuto tanto a Lecce, lì ho i miei amici. In quello stadio e in quella società sono cresciuto, prima di andare altrove”. “in fondo. 🔗 Anteprima24.it

