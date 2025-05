Napoli Conte | Champions? Complimenti all’Inter stanno rappresentando l’Italia in modo esemplare

Napoli si gode il primato in classifica e i tre punti di vantaggio sull'Inter, superata dopo l'ultimo turno di campionato che ha visto gli azzurri vincere e i nerazzurri cadere contro la Roma. A quattro giornate dal termine, lo Scudetto non è più un sogno ma un obiettivo concreto. Lo sa bene Antonio Conte, che in conferenza stampa ha scelto toni equilibrati, pur riconoscendo l'importanza di quanto il suo gruppo sta facendo."Il primo obiettivo, la qualificazione alla Champions, è stato raggiunto con quattro giornate d'anticipo – ha spiegato Conte – e sappiamo quanto questo traguardo conti a livello economico per ogni club. Il secondo obiettivo era quello di "dare fastidio" e possiamo dire di esserci riusciti. Ora resta da capire che tipo di fastidio vogliamo dare: se un fastidio simbolico, oppure uno che tiene davvero in bilico un intero campionato.

Napoli, a Conte un bonus da circa 2,5 milioni di euro in caso di raggiungimento della Champions (Tmw) - Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, Conte sarà ricompensato con un ricco bonus in caso di raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato dal Napoli, ovvero la qualificazione in Champions League. Tmw lo scrive dopo le parole di Manna a Sportmediaset prima della sfida contro l’Inter. Conte il più pagato della Serie A dopo Inzaghi Scrive Tmw: La realtà è che il Napoli, con Antonio Conte, ha fatto una scelta di campo. 🔗ilnapolista.it

Conte: “Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? Non so chi l’ha detto ed è superfluo commentare” - Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match che il Napoli disputerà a Como si è espresso in merito alla dichiarazione di Piero Ausilio, che si è detto pronto a firmare per lo Scudetto ai partenopei se l'Inter dovesse vincere la Champions League: "Mi sembra una cosa da non commentare, superflua".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bologna-Napoli 1-1: Italiano frena Conte e sogna la Champions, Ndoye risponde ad Anguissa - Bologna-Napoli 1-1 BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (25' pt Ravaglia ), Holm , Beukema , Lucumi , Miranda , Freuler , Aebischer , Orsolini (32' st Cambiaghi ), Odgaard (42' st Fabbian ), Ndoye (42' st Dominguez ), Dallinga (32' st Castro ). (23 Bagnolini , 5 Erlic , 15 Casale , 22 Lykogiannis , 29 De Silvestri , 6 Moro , 17 El Azzouzi , 18 Pobega , 19 Ferguson , 80 Fabbian , 30 Dominguez , 39 Pedrola. 🔗feedpress.me

