Napoli Conte alla vigilia di Lecce | Siamo compatti e umili L’obiettivo? Dare fastidio fino in fondo

Napoli, Conte alla vigilia di Lecce: «Siamo compatti e umili. L’obiettivo? Dare fastidio fino in fondo»">alla vigilia della sfida sul campo del Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Una gara speciale per l’allenatore azzurro, che torna nella sua città natale, ma anche uno snodo delicato nella volata Scudetto.«Gara importante, ma non ancora decisiva»«Non è la partita più importante dell’anno. Mancano quattro giornate, è una gara importante per noi e per il Lecce, ma non è decisiva», ha spiegato Conte con il consueto pragmatismo.Emergenze e soluzioni tatticheSulle scelte di formazione e gli eventuali cambi: «Abbiamo trovato spesso nell’emergenza le soluzioni migliori. Non esistono formule infallibili: tutto dipende dal risultato, ma questo non è corretto. 🔗 Napolipiu.com - Napoli, Conte alla vigilia di Lecce: «Siamo compatti e umili. L’obiettivo? Dare fastidio fino in fondo» di: «in»">della sfida sul campo del, il tecnico delAntonioè intervenuto in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Una gara speciale per l’allenatore azzurro, che torna nella sua città natale, ma anche uno snodo delicato nella volata Scudetto.«Gara importante, ma non ancora decisiva»«Non è la partita più importante dell’anno. Mancano quattro giornate, è una gara importante per noi e per il, ma non è decisiva», ha spiegatocon il consueto pragmatismo.Emergenze e soluzioni tatticheSulle scelte di formazione e gli eventuali cambi: «Abbiamo trovato spesso nell’emergenza le soluzioni migliori. Non esistono formule infallibili: tutto dipende dal risultato, ma questo non è corretto. 🔗 Napolipiu.com

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli, Conte cambia davvero? La grossa novità in vista del Lecce - Gli azzurri proseguono la volata Scudetto con diversi problemi dall’infermeria: Conte studia la formazione in vista del Lecce Dopo una stagione piena di infortuni e cambiamenti tattici, gli azzurri si ritrovano a preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato, con novità significanti di formazione. Il margine d’errore è ridotto al minimo, e di fronte ci sarà un Lecce affamato di punti salvezza: una squadra che lotta con i denti e che ha bisogno di fare risultato davanti al proprio pubblico. 🔗spazionapoli.it

Conte alla vigilia di Venezia-Napoli: “Questa è una finale mondiale” - Tempo di lettura: 3 minutiAntonio Conte si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli con la solita determinazione. Il tecnico azzurro ha analizzato il match in programma domenica alle 12:30 allo stadio Penzo, soffermandosi sulle insidie dell’incontro, sulla lotta scudetto e sulla crescita della squadra. Ecco tutte le sue dichiarazioni. SULLA PARTITA CONTRO IL VENEZIA: “Mancano dieci partite e ci arriviamo con un bagaglio tattico ben assortito. 🔗anteprima24.it

