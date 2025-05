Napoli blitz contro i venditori abusivi di via Toledo | sequestrati 10mila articoli fuorilegge

Napoli, blitz contro i venditori abusivi di via Toledo: sequestrati 10mila articoli fuorilegge Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Napoli, blitz contro i venditori abusivi di via Toledo: sequestrati 10mila articoli fuorilegge Elevati nove verbali per un totale di 25mila euro L'articolodi viaTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Blitz contro la Camorra: 24 arresti a Napoli. Nel mirino dei pm ci sono i clan Troncone e Frizziero - Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare su richiesta della Dda partenopea a carico di 24 indagati ritenuti interni alla Camorra. Sono ritenuti gravemente indiziati di appartenere a due organizzazioni di tipo mafioso, quelle dei Troncone e dei Frizziero, nei quartieri napoletani di Fuorigrotta e Chiaia (zona Torretta), dedite al traffico di sostanze stupefacenti, alla detenzione di armi, alle estorsioni ed al contrabbando di T. 🔗lanotiziagiornale.it

Napoli, blitz anti camorra contro i clan Troncone e Frizziero. Gestivano parcheggiatori abusivi e ormeggi - Roma, 15 aprile 2025 - Maxi operazione anticamorra dei carabinieri nei confronti di due clan partenopei che gestivano i parcheggiatori abusivi e gli ormeggi: dalle prime luci dell'alba i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda a carico di 24 indagati. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati di appartenere a due organizzazioni di tipo mafioso, quelle dei Troncone e dei Frizziero, operanti nei quartieri occidentali del capoluogo e a Chiaia, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, alla ... 🔗quotidiano.net

A Napoli Ovest tutti i clan azzerati: cosa succede dopo il blitz contro i Troncone e i Frizziero - Con il blitz contro i Troncone cambiano gli scenari criminali dell'area flegrea: decimato il clan che aveva preso il controllo di Fuorigrotta, quartiere in cui volevano inserirsi i Sorianiello del Rione Traiano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Blitz a via Toledo a napoli contro il commercio abusivo e la vendita di prodotti falsi con sequestro record - Guardia di Finanza e Polizia Locale a Napoli smantellano rete di venditori abusivi in via Toledo, sequestrando oltre 10.000 prodotti contraffatti e imponendo sanzioni per 25.000 euro. 🔗gaeta.it

Napoli, blitz della polizia contro due clan di Pianura: coinvolte 12 persone - Stesso gruppo criminale, quello dei Carillo, che gestiva all’epoca una fiorente attività di traffico e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, attraverso il controllo delle numerose ... 🔗ilmattino.it

Blitz contro i reduci dei Troncone, scena muta davanti al gip - Un manipolo di fedelissimi pronti a tutto nonostante la detenzione dei capi (Vitale Troncone e suo figlio Giuseppe) anche a taglieggiare i venditori ambulanti di fuochi d’artificio lo scorso ... 🔗internapoli.it