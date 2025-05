Napoli assalto alle spiagge | prima la folla poi i rifiuti – Video

prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i Video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo. Le spiagge più note sono state prese d'assalto, . 🔗 (Adnkronos) –l'per il primo maggio, poi ie il caos. A, come documentano idiffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo. Lepiù note sono state prese d', . 🔗 Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Prima pagina Corriere dello Sport: Napoli, Conte pronto l’assalto al Milan - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 29 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Spiagge di Napoli prese d'assalto il primo maggio|VIDEO - La festività del primo maggio, complice il sole e le temperature elevate, ha spinto tantissime persone recarsi sulle spiagge partenopee. In particolare Il Lido delle Monache di Posillipo oggi era super affollato come testimoniato dal video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli sui suoi social... 🔗napolitoday.it

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, il video della spiaggia invasa dai rifiuti: Vergogna; Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti – Video; 1 maggio a Napoli. Spiagge cittadine prese d’assalto, strapiene anche quelle con divieto di accesso e balneabilità; Caldo nel weekend, poi cambia tutto: temporali e grandine in vista. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti - Video - (Adnkronos) - Prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto ... 🔗msn.com

Il lido delle Monache a Napoli prima e dopo l'assalto dei vacanzieri del 1 maggio: una distesa di spazzatura - Il lido delle Monache a Napoli, vicino a Posillipo, preso d'assalto dai vacanzieri del 1 maggio grazie alle temperature estive e poi, quando i bagnanti tornano a casa, i video ripresi dopo il loro pas ... 🔗msn.com

Estate anticipata a Napoli, folla sulle spiagge, traffico in tilt: un primo maggio da record - La Festa dei Lavoratori ha regalato una giornata dal sapore estivo in Campania, con Napoli e la costa flegrea prese d’assalto da chi desiderava trascorrere la giornata tra sole e mare. Se da un lato l ... 🔗vocedinapoli.it