prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i Video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo. Le spiagge più note sono state prese d'assalto.

Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti – Video - (Adnkronos) – Prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo. Le spiagge più note sono state prese d'assalto, […] 🔗periodicodaily.com

Spiagge di Napoli prese d'assalto il primo maggio|VIDEO - La festività del primo maggio, complice il sole e le temperature elevate, ha spinto tantissime persone recarsi sulle spiagge partenopee. In particolare Il Lido delle Monache di Posillipo oggi era super affollato come testimoniato dal video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli sui suoi social... 🔗napolitoday.it

Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti - Video - (Adnkronos) - Prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto ... 🔗msn.com

Napoli, spiagge cittadine prese d’assalto: via Posillipo paralizzata e Riva Fiorita bloccata - Primo giorno di grande caldo e spiagge cittadine prese letteralmente d’assalto a Napoli. Le immagini inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco ... 🔗napolivillage.com

Primo maggio a napoli: spiagge prese d’assalto e degrado tra rifiuti abbandonati sul litorale - Il primo maggio 2025 a Napoli le spiagge del golfo di Napoli, tra cui il lido delle Monache e San Giovanni, sono state invase da migliaia di persone, causando degrado e abbandono di rifiuti denunciati ... 🔗gaeta.it