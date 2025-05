Napoli Anguissa andrà via | il sostituto è già pronto

Anguissa è pronto a fare le valigie. Il Napoli non lo tratterrà, ma venderà bene. Conte ha già in mente il suo sostituto. Arriva da un'altra big italiana ed è un pupillo dell'allenatoreNapoli, Anguissa andrà via: il sostituto è già pronto (AnsaFoto) – serieanews.comNon sempre le storie finiscono quando smettono di funzionare. A volte succede proprio il contrario: si chiudono mentre tutto sembra andare bene. Frank Zambo Anguissa è ancora oggi uno degli uomini più valorizzati da Antonio Conte. Ma questo, paradossalmente, sarà il suo ultimo giro con la maglia del Napoli.Per ironia della sorte, questa è stata forse la stagione più convincente del camerunense. Dopo anni passati a interdire, spezzare il gioco e ripartire, ha aggiunto qualcosa in più. Non un dettaglio secondario, ma la capacità di segnare.

