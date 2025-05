Napoli ancora sangue e violenza nel carcere di poggioreale Il Sindacato | Subito direttore titolare e nuovi agenti per penitenziario piu’ affollato d’Europa

ancora violenza nel carcere di poggioreale. Sembrerebbe che in data 30 Aprile, un poliziotto penitenziario sia stato brutalmente aggredito da un detenuto che lo ha colpito con un pugno al volto, procurandogli un trauma contusivo all’occhio. Il collega è..L'articolo Napoli, ancora sangue e violenza nel carcere di poggioreale. Il Sindacato: ”Subito direttore titolare e nuovi agenti per penitenziario piu’ affollato d’Europa” proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Cilentoreporter.it - Napoli, ancora sangue e violenza nel carcere di poggioreale. Il Sindacato: ”Subito direttore titolare e nuovi agenti per penitenziario piu’ affollato d’Europa” neldi. Sembrerebbe che in data 30 Aprile, un poliziottosia stato brutalmente aggredito da un detenuto che lo ha colpito con un pugno al volto, procurandogli un trauma contusivo all’occhio. Il collega è..L'articoloneldi. Il: ”per” proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Cilentoreporter.it

Su questo argomento da altre fonti

Detenuto pestato in carcere a Reggio, il giudice: “Non fu tortura perché non ci fu violenza gratuita - Le motivazioni dell'esclusione del reato nella condanna ai dieci agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 2023 incappucciarono, denudarono e picchiarono un giovane carcerato 🔗repubblica.it

Napoli, sparatoria a San Giovanni prima della via Crucis. Le parole di don Battaglia: «Ora basta spari e violenza» - Cambio di programma all?ultimo momento. Il cardinale sposta la veglia del sabato santo dalla Cattedrale alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, dopo la... 🔗ilmattino.it

Condannato per lesioni personali e violenza sessuale, viene portato in carcere - La polizia di Stato di Verona, nella giornata di mercoledì, ha tratto in arresto un cittadino dominicano di 42 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pavia. Il provvedimento, disposto il giorno stesso, è stato... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, due agenti aggrediti nel carcere di Secondigliano: «I detenuti erano armati»; Poggioreale: ancora sangue e violenza in carcere; Agente massacrato in carcere; Pestarono a sangue un giovane nel carcere di Avellino, 11 detenuti nei guai per tentato omicidio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, sangue a via Chiaia: urta una passante, 18enne accoltellato - Ha rischiato di morire per nulla. Nemmeno si era accorto di aver sfiorato accidentalmente la spalla di una ragazzina nell’affollata isola pedonale di via Chiaia, e neppure quando ha ... 🔗ilmattino.it

Napoli, due agenti aggrediti nel carcere di Secondigliano: «I detenuti erano armati» - Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel reparto Adriatico del carcere Secondigliano di Napoli. La violenza, avvenuta il 18 aprile, ... 🔗msn.com

Napoli: lite in famiglia finisce nel sangue: accoltellata titolare di nota pizzeria - Serata di tensione nel centro storico di Napoli, dove una lite domestica è degenerata in violenza, portando al ferimento di una donna di 48 anni. La vittima, D.C., è una figura conosciuta nella zona ... 🔗vocedinapoli.it