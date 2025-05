Napodano Pubblica Il Nuovo Singolo Niente Di Speciale E Annuncia Il Disco

Niente di Speciale”, il Nuovo Singolo del cantautore Napodano, distribuito da StreetLabel Records. Il brano segna l’inizio di un Nuovo percorso musicale e introduce il prossimo album intitolato “Storie di una sera. con poca gente”, la cui Pubblicazione è prevista per maggio.“Niente di Speciale”: il Nuovo Singolo di Napodano tra realtà e introspezioneDisponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 28 marzo, “Niente di Speciale” (StreetLabel Records) è il Nuovo Singolo di Napodano, un brano che prosegue il suo percorso musicale, fatto di introspezione e di uno sguardo critico sulla realtà.«Nella musica, così come nella vita, non mi sono mai piaciute le dichiarazioni d’amore melense e smielate; io sono della Vergine, parlo di fatti, non di unicorni rosa!», racconta Napodano. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com - Napodano Pubblica Il Nuovo Singolo “Niente Di Speciale” E Annuncia Il Disco È uscito venerdì 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “di”, ildel cantautore, distribuito da StreetLabel Records. Il brano segna l’inizio di unpercorso musicale e introduce il prossimo album intitolato “Storie di una sera. con poca gente”, la cuizione è prevista per maggio.“di”: ilditra realtà e introspezioneDisponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 28 marzo, “di” (StreetLabel Records) è ildi, un brano che prosegue il suo percorso musicale, fatto di introspezione e di uno sguardo critico sulla realtà.«Nella musica, così come nella vita, non mi sono mai piaciute le dichiarazioni d’amore melense e smielate; io sono della Vergine, parlo di fatti, non di unicorni rosa!», racconta. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album - Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con Uomini contro insetti, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quarto album di inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music. 🔗.com

Petit pubblica il nuovo singolo Mezzanotte, prodotto da Dardust - Petit inaugura il suo 2025 con Mezzanotte, il nuovo singolo, prodotto da Dardust, fuori da oggi su tutte le piattaforme Dopo averlo presentato in anteprima durante il pomeridiano di Amici 24, Petit inaugura il suo 2025 con Mezzanotte (21co Label per Warner Music Italy), il nuovo singolo, prodotto da Dardust, fuori ora su tutte le piattaforme. Mezzanotte è un brano che si fa ascoltare con intensità, che descrive un amore che gira su se stesso, tra incomprensioni e solitudini, sempre in bilico tra il desiderio e la realtà. 🔗.com

Matteo Paolillo di Mare fuori pubblica Sotto la pelle, il nuovo singolo - Nuova avventura musicale per Matteo Paolillo che, oltre ad aver dimostrato grande talento attoriale in Mare fuori, continua a portare avanti il suo percorso artistico anche a livello sonoro con un nuovo singolo intitolato Sotto la pelle. Il pezzo, tra barre rap e un beat capace di rimanere in mente fino all’ultimo secondo, è un nuovo racconto di uno spaccato delle nuove generazioni: il momento in cui si deve dire addio e accettare la fine di qualcosa che rimane impresso sotto la pelle. 🔗dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napodano in concerto al Giove Live Music di Roma; Andrea Napodano: “Con i miei video sui social estremizzo il disagio dei pendolari”; Il ritorno di Napodano con Niente di Speciale; NAPODANO In Concerto A Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Da oggi in radio e in digitale “Niente di Speciale”, il nuovo singolo di Napodano. - Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da oggi, venerdì 28 marzo, “Niente di Speciale” (StreetLabel Records) è il nuovo singolo di Napodano, un brano che prosegue il suo ... 🔗puglialive.net