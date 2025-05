Naomi Campbell basta Met Gala perché si sente troppo vecchia

troppo vecchia». Alla fine, anche la supermodella alza bandiera bianca e, in un video, confida che quella del 2024 è stata la sua ultima volta alla notte a più alto tasso glam di New York. Ma sarà vero o è stato solo un momento di debolezza? 🔗 Vanityfair.it - Naomi Campbell, basta Met Gala perché si sente «troppo vecchia» «Non ce la faccio. Sono». Alla fine, anche la supermodella alza bandiera bianca e, in un video, confida che quella del 2024 è stata la sua ultima volta alla notte a più alto tasso glam di New York. Ma sarà vero o è stato solo un momento di debolezza? 🔗 Vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Naomi Campbell sfila per i 30 anni di DSquared2, il ritorno della pantera nera alla Milano Fashion Week a 54 anni, in stile Diana Ross - VIDEO - Lunghi stivali neri e un body di pelle con frange, Naomi Campbell protagonista della celebrazione del marchio fondato dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten A 54 anni, Naomi Campbell torna a sfilare per la grande festa dei 30 anni del marchio Dsquared2, dei gemelli Dean e Dan Caten. Per l'occa 🔗ilgiornaleditalia.it

“Naomi Campbell e Donatella Versace hanno litigato”: l’indiscrezione - Sarebbe calato il gelo tra Naomi Campbell e Donatella Versace. Pare che un’accesa lite abbia allontanato la top model e la stilista, amiche da tantissimo tempo, praticamente da una vita. La Venera nera ha addirittura smesso di seguire la creativa sui social: segno che c’è stato davvero qualcosa di brusco tra le due, che ora non appaiono più vicine come un tempo. Perché Naomi Campbell e Donatella Versace hanno litigato A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Nei più esclusivi salotti della moda milanese non si parla d’altro: della profonda crisi che sta ... 🔗dilei.it

Jeffrey Epstein, pubblicata la LISTA dei contatti: da Mick Jagger a Michael Jackson, da Naomi Campbell a Bill Clinton - Nei documenti c’è scritto che Trump è salito sull’aereo di Epstein nel 1994 con la prima moglie Marla e la figlia Tiffany. Dovrebbe esserci una fase 2 con gli altri nomi Il Dipartimento di Giustizia Usa ha pubblicato la lista dei contatti di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in car 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Naomi Campbell, basta Met Gala perché si sente «troppo vecchia»; Aspettando il Met Gala, numeri e protagonisti della serata più glamour di New York. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Naomi Campbell, basta Met Gala perché si sente «troppo vecchia» - «Non ce la faccio… Sono troppo vecchia». Alla fine, anche la supermodella alza bandiera bianca e, in un video, confida che quella del 2024 è stata la sua ultima volta alla notte a più alto tasso glam ... 🔗vanityfair.it

“It's too much for me” — Naomi Campbell on the 2024 Met Gala being her last as she likely won’t appear for the 2025 event - Supermodel Naomi Campbell, in a new episode of her Being Naomi series on YouTube, confirmed that the 2024 Met Gala would be her last Met Gala and she will not be attending the haute couture ... 🔗soapcentral.com

Naomi Campbell's savage reason why she'll never attend the Met Gala again - Naomi Campbell is a kingpin of the fashion industry ... including the most prestigious of all; the Met Gala. In a new YouTube video, however, Noami has sworn never to return to the exclusive ... 🔗mirror.co.uk