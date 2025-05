Muti e i Berliner incantano il PalaDozza

© Ilrestodelcarlino.it - Muti e i Berliner incantano il PalaDozza PalaDozza si immergono nelle sinfonie dell’orchestra filarmonica più famosa al mondo. Dopo 74 anni, i Berliner Philharmoniker tornano a Bologna, diretti dal maestro Riccardo Muti, per inaugurare la 44esima edizione del Bologna Festival.Era il 2 maggio 1951 quando l’orchestra si esibì per la prima volta in città, sotto la direzione di Wilhelm Furtwängler. Oggi, proprio il 2 maggio, il ritorno, in un concerto reso possibile grazie al sostegno di Francesco Bernardi, fondatore di Illumia: “La bellezza è il motore autentico della cultura e dell’arte. Per questo abbiamo scelto non solo di coprire interamente i costi dell’evento, ma anche di devolvere il ricavato a tre realtà che fanno del bene il loro centro: Fondazione Sant’Orsola, Ant e la Mongolfiera”. 🔗 Bologna, 2 maggio 2025 – Partono le prime note dell’Ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, e i quattromila spettatori delsi immergono nelle sinfonie dell’orchestra filarmonica più famosa al mondo. Dopo 74 anni, iPhilharmoniker tornano a Bologna, diretti dal maestro Riccardo, per inaugurare la 44esima edizione del Bologna Festival.Era il 2 maggio 1951 quando l’orchestra si esibì per la prima volta in città, sotto la direzione di Wilhelm Furtwängler. Oggi, proprio il 2 maggio, il ritorno, in un concerto reso possibile grazie al sostegno di Francesco Bernardi, fondatore di Illumia: “La bellezza è il motore autentico della cultura e dell’arte. Per questo abbiamo scelto non solo di coprire interamente i costi dell’evento, ma anche di devolvere il ricavato a tre realtà che fanno del bene il loro centro: Fondazione Sant’Orsola, Ant e la Mongolfiera”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Riccardo Muti dirige i Berliner. Philharmoniker al PalaDozza - Una splendida ‘ouverture’ per la 44ª edizione di ’Bologna Festival’ che domani sera al PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, orchestra di culto del sinfonismo mondiale, diretti eccezionalmente da un’altra icona della cultura musicale internazionale, il maestro Riccardo Muti (nella foto). Era il 1972 quando Muti venne invitato da Herbert von Karajan a salire sul podio della celebre compagine, e la relazione con loro si è rinverdita in più occasioni: memorabile la festa per Anna Sophie Mutter nel 2017. 🔗quotidiano.net

Muti a Bologna con i Berliner Philharmoniker - Venerdì 2 maggio i Berliner Philharmoniker faranno il loro ritorno a Bologna, al PalaDozza, inaugurando la rassegna Grandi Interpreti del Bologna Festival. Giunta alla sua 44a edizione, la manifestazione aprirà così il suo cuore pulsante con un concerto straordinario che vedrà l'orchestra sinfonica berlinese, una delle più prestigiose del mondo, venire diretta per l'occasione da Riccardo Muti. Si tratta dunque del rinnovamento di un legame, quello fra i Berliner Philharmoniker e il maestro italiano, che dura da oltre mezzo secolo, da quando Muti venne invitato sul podio della celebre ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il maestro Muti con i Berliner Philharmoniker al Petruzzelli: "Europa comunione spirituale, questo un segnale importante" - Un teatro Petruzzelli gremito, per un evento destinato a restare nella storia della città: i Berliner Philharmoniker in concerto(per la prima volta in assoluto a Bari), diretti dal maestro Riccardo Muti. Il capoluogo pugliese è stato infatti, quest'anno, il luogo per il tradizionale... 🔗baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Muti e i Berliner incantano il PalaDozza; Riccardo Muti e i Berliner aprono Bologna Festival; I Berliner Philharmoniker diretti da Muti al Bologna Festival per una 44a edizione di straordinaria varietà; Grande musica a Bologna: i Berliner Philharmoniker e altre star al Bologna Festival 2023. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Muti e i Berliner incantano il PalaDozza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Muti e i Berliner Philharmoniker, concerto storico a Bologna dopo 74 anni - Evento benefico al PalaDozza con l’orchestra più prestigiosa al mondo, che suonò sotto le torri nel 1951, e un programma da Rossini a Brahms ... 🔗bologna.repubblica.it

I Berliner e Riccardo Muti, musica che cura - Eccezionale evento di beneficenza venerdì al PalaDozza, per l’apertura della nuova stagione di Bologna Festival. Il sostegno di Illumia ... 🔗msn.com