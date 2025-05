Musica tra Napoli e Parigi | Napoleone esplora amori complessi nel nuovo singolo Jolie

Napoleone continua a ridefinire i confini del pop italiano con un sound sempre più internazionale, elegante e stratificato.Dopo aver chiuso il vecchio anno al fianco di Teresa De Sio, rivisitando lo storico brano “Voglia ‘e turnà”, Napoleone rimescola di nuovo le carte in tavola e pubblica oggi il nuovo singolo “Jolie” (https:ada.lnk.toJolie; INRI RecordsADA Music Italy), che anticipa il nuovo progetto discografico in arrivo prossimamente.Con “Jolie”, Napoleone torna a raccontare una storia d’amore alla sua maniera: tra vicoli napoletani e fughe romantiche immaginate sotto cieli stranieri, tra sguardi che bruciano e promesse mai mantenute. Un flusso sincero, istintivo, che alterna tenerezza e disincanto, tra tarantelle emotive e dialoghi spezzati da un addio annunciato.“Jolie” è un racconto notturno che profuma di malinconia e verità, una storia di legami intensi e complicati che si consumano tra messaggi non letti, partenze improvvise e ritorni che non arrivano mai. 🔗 continua a ridefinire i confini del pop italiano con un sound sempre più internazionale, elegante e stratificato.Dopo aver chiuso il vecchio anno al fianco di Teresa De Sio, rivisitando lo storico brano “Voglia ‘e turnà”,rimescola dile carte in tavola e pubblica oggi il” (https:ada.lnk.to; INRI RecordsADA Music Italy), che anticipa ilprogetto discografico in arrivo prossimamente.Con “”,torna a raccontare una storia d’amore alla sua maniera: tra vicoli napoletani e fughe romantiche immaginate sotto cieli stranieri, tra sguardi che bruciano e promesse mai mantenute. Un flusso sincero, istintivo, che alterna tenerezza e disincanto, tra tarantelle emotive e dialoghi spezzati da un addio annunciato.“” è un racconto notturno che profuma di malinconia e verità, una storia di legami intensi e complicati che si consumano tra messaggi non letti, partenze improvvise e ritorni che non arrivano mai. 🔗 Ildenaro.it

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Il Cardinale di Napoli ed Enzo Avitabile insieme per una preghiera in musica - La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa di Napoli e del Maestro Enzo Avitabile da oggi 12 aprile. Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti […] 🔗2anews.it

Lucio Corsi in concerto a Napoli: l'evento alla Casa della Musica - Lucio Corsi sarà in concerto a Napoli. Uno dei grandi protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto in classifica, sbarcherà con il suo tour alla Casa della Musica in primavera. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 21.00... 🔗napolitoday.it

