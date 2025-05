Musica Max Pezzali annuncia la data di Napoli allo Stadio Maradona per il tour Max Forever

Pezzali arriva anche a Napoli: il 19 giugno 2026 porterà per la prima volta allo Stadio Maradona il suo nuovo tour MAX Forever GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date, allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 e allo Stadio San Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026. L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON Napoli, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona, quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni.Il volume racconta il profondo legame di Max con la città di Napoli, esaltato dalla figura mitica del Pibe de Oro e dalla magia respirata in adolescenza sugli spalti dello Stadio, che diventa oggi per lui un traguardo di carriera, un vero e proprio battesimo che tingerà il Maradona dei colori della sua Musica e i suoi intramontabili successi. 🔗 Maxarriva anche a: il 19 giugno 2026 porterà per la prima voltail suo nuovoMAXGLI ANNI D’ORO – STADI 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già vistore altre tre date,Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 eSan Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026. L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, MaxGli anni d’oro – Ho visto il, quarto volume che arricchisce la collezione Max, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni.Il volume racconta il profondo legame di Max con la città di, esaltato dalla figura mitica del Pibe de Oro e dalla magia respirata in adolescenza sugli spalti dello, che diventa oggi per lui un traguardo di carriera, un vero e proprio battesimo che tingerà ildei colori della suae i suoi intramontabili successi. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Max Pezzali annuncia un concerto allo Stadio Maradona di Napoli - Max Pezzali, ospite della prima giornata di Comicon Napoli, annuncia il concerto allo stadio Diego Armando Maradona. “Il prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Max Pezzali ospite nella prima giornata di […] 🔗2anews.it

Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo - Dal 11 aprile si presenta una versione rinnovata di “Bottiglie vuote”, brano originariamente pubblicato il 6 dicembre 2024 all’interno dell’album Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca celebre per il suo stile fresco e giovanile fin dall’inizio della propria carriera. Un percorso segnato dal successo I Pinguini Tattici Nucleari hanno saputo trasformare il proprio […] L'articolo Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza. La reunion degli 883? Non ci sarà” - Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza” Co-fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, Mauro Repetto, dopo anni di silenzio, è tornato sulla cresta dell’onda sia grazie al successo della serie Sky, Hanno ucciso l’uomo ragno, che al suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno. Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista parla del suo show, nel quale racconta la nascita degli 883 dialogando anche con se stesso: “Porto in scena uno scambio di battute ironico per sottolineare cosa pensi quando hai vent’anni di uno di 56 anni e cosa pensi quando hai ... 🔗tpi.it

Se ne parla anche su altri siti

Musica, Max Pezzali annuncia la data di Napoli allo Stadio Maradona per il tour Max Forever; Max Pezzali annuncia il tour “MAX FOREVER: Gli Anni d’Oro” allo Stadio Maradona di Napoli; Comicon di Napoli, Max Pezzali annuncia il concerto allo stadio Maradona; Max Pezzali annuncia un concerto al Maradona e celebra Diego con un fumetto al Comicon di Napoli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Max Pezzali annuncia il tour “MAX FOREVER: Gli Anni d’Oro” allo Stadio Maradona di Napoli - Max Pezzali, icona della musica italiana, continua a sorprendere i suoi fan con nuovi annunci e progetti. Durante la giornata inaugurale del COMICON di Napoli, Max ha rivelato una nuova e attesissima ... 🔗megamodo.com

Max Pezzali annuncia: “Nel 2026 un mio concerto allo stadio Maradona” - Usiamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere ad informazioni sul dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e mostrare annunci personalizzati. Fornire il conse ... 🔗agro24.it

Max Pezzali annuncia al Comicon: “Sarò in concerto al Maradona” - L’annuncio a sorpresa è arrivato dal palco del Comicon di Napoli, dove il cantautore ha presentato anche il suo nuovo progetto a fumetti con Roberto ... 🔗fanpage.it