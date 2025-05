Musica Mavi prosegue il percorso verso Napoletana con il brano inedito di LDA

percorso artistico di Mavi, che sta accompagnando il pubblico verso l’arrivo sul mercato discografico dell’album “Napoletana” (entro la fine del 2025) e che è iniziato con il singolo inedito “Aropp e te”, prosegue con “Nun me fire ‘e sta”, brano scritto per lei da LDA, autore di testo e Musica, con la produzione Musicale e gli arrangiamenti di Adriano Pennino e il mix e master di Roberto Rosu. Il brano, su etichetta AdaWarner, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube c’è il video firmato nella direzione di produzione da Vincenzo Fasciato e nella sceneggiatura e regia da Alex Marano. La direzione artistica dell’album “Napoletana” è curata da Daniele Palladino. «Mavi è una grande artista ed è stato davvero stimolante scrivere un brano per una voce così particolare – racconta LDA -. 🔗 Il nuovoartistico di, che sta accompagnando il pubblicol’arrivo sul mercato discografico dell’album “” (entro la fine del 2025) e che è iniziato con il singolo“Aropp e te”,con “Nun me fire ‘e sta”,scritto per lei da LDA, autore di testo e, con la produzionele e gli arrangiamenti di Adriano Pennino e il mix e master di Roberto Rosu. Il, su etichetta AdaWarner, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube c’è il video firmato nella direzione di produzione da Vincenzo Fasciato e nella sceneggiatura e regia da Alex Marano. La direzione artistica dell’album “” è curata da Daniele Palladino. «è una grande artista ed è stato davvero stimolante scrivere unper una voce così particolare – racconta LDA -. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prosegue la mostra "Beat&Play" per un tuffo nella musica anni '80 alla scoperta dei suoi strumenti iconici - Prosegue alla biblioteca comunale di Russi "Beat&Play", il percorso interattivo tra stile, gioco, suoni e tecnologia anni ’80. Sabato 22 febbraio, dalle 16, in via Godo Vecchia 10, in programma il "Volume 3", terzo appuntamento con laboratori, talk e live set. Casio, Yamaha, Bontempi, Philips... 🔗ravennatoday.it

Unitas Sciacca, il percorso in coppa Italia nazionale prosegue: battuta ai rigori la Digiesse Praia Tortora - Lo Sciacca prosegue il proprio percorso in Coppa Italia Nazionale: al Gurrera i neroverdi hanno battuto ai rigori la Digiesse Praia Tortora. Dopo il 2-1 calabrese dell’andata, questo pomeriggio la formazione di Galfano ha ottenuto, nei novanta minuti regolamentari, la vittoria per 1-0: la rete... 🔗agrigentonotizie.it

Unitas Sciacca, il percorso in coppa Italia nazionale prosegue: battuta ai rigori la Digiesse Praia Tortora - Lo Sciacca prosegue il proprio percorso in Coppa Italia Nazionale: al Gurrera i neroverdi hanno battuto ai rigori la Digiesse Praia Tortora. Dopo il 2-1 calabrese dell’andata, questo pomeriggio la formazione di Galfano ha ottenuto, nei novanta minuti regolamentari, la vittoria per 1-0: la rete... 🔗europa.today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musica, Mavi prosegue il percorso verso Napoletana con il brano inedito di LDA; “Soleto nelle Mura”: visite ed itinerari culturali e di spettacolo; Daniel harding e l'orchestra di santa cecilia in tournée europea con joshua bell dal 5 al 10 maggio; Aropp e te: il primo singolo inedito di Mavi, la voce femminile del brano Emirates di Geolier. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

'Nun me fire 'e sta' il nuovo inedito di Mavi, scritto da LDA - Il nuovo percorso artistico di Mavi, che sta accompagnando il pubblico verso l'arrivo sul mercato discografico dell'album "Napoletana" (entro la fine del 2025) e che è iniziato con il singolo inedito ... 🔗ansa.it

Mavi, pubblicato il nuovo singolo “Nun me fire 'e sta” scritto da LDA - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

il nuovo progetto musicale di mavi verso l’uscita dell’album napoletana con il singolo “nun me fire ‘e sta” - Mavi presenta il nuovo singolo "Nun me fire 'e sta", scritto da LDA e prodotto da Adriano Pennino, anticipando l’album "Napoletana" con la direzione artistica di Daniele Palladino. 🔗gaeta.it