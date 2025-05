Musica e coreografie | nella Città Bella torna il raduno dei gruppi bandistici e delle majorettes

torna per la sua seconda edizione la rassegna bandistica e delle majorettes “Gallipoli Città della Musica” che coniuga cultura e promozione del territorio, in un appuntamento dove si incontrano sperimentazione e tradizione Musicale. Sulla scia del successo della prima edizione. 🔗 Lecceprima.it - Musica e coreografie: nella Città Bella torna il raduno dei gruppi bandistici e delle majorettes GALLIPOLILEUCA -per la sua seconda edizione la rassegna bandistica e“Gallipolidella” che coniuga cultura e promozione del territorio, in un appuntamento dove si incontrano sperimentazione e tradizionele. Sulla scia del successo della prima edizione. 🔗 Lecceprima.it

