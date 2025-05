Musetti top ten e non solo | nozze in vista la proposta a Madrid

Musetti fa incetta di emozioni al Masters 1000 di Madrid: la Caja Magica sarà per sempre, per lui e non solo, un posto super magico.Jannik Sinner non è più solo. A fargli compagnia, a partire da lunedì 5 maggio, ci sarà difatti un suo caro amico. Anche Lorenzo Musetti, a far corso da questa data, entrerà in top 10. Un sogno che diventa realtà, un momento che il tennista carrarino ha sempre aspettato di godersi ma che spesso abbiamo temuto non arrivasse mai.Musetti, top ten e non solo: nozze in vista, la proposta a Madrid (Instagram) – Ilveggente.itLa continuità in termini di rendimento e di risultati non è mai stata il suo forte, ma da qualche tempo a questa parte tutto è improvvisamente cambiato. Al Miami Open ha centrato gli ottavi di finale, al Masters 1000 di Montecarlo ha addirittura fatto finale e sfiorato la vittoria. 🔗 Ilveggente.it - Musetti, top ten e non solo: nozze in vista, la proposta a Madrid Lorenzofa incetta di emozioni al Masters 1000 di: la Caja Magica sarà per sempre, per lui e non, un posto super magico.Jannik Sinner non è più. A fargli compagnia, a partire da lunedì 5 maggio, ci sarà difatti un suo caro amico. Anche Lorenzo, a far corso da questa data, entrerà in top 10. Un sogno che diventa realtà, un momento che il tennista carrarino ha sempre aspettato di godersi ma che spesso abbiamo temuto non arrivasse mai., top ten e nonin, la(Instagram) – Ilveggente.itLa continuità in termini di rendimento e di risultati non è mai stata il suo forte, ma da qualche tempo a questa parte tutto è improvvisamente cambiato. Al Miami Open ha centrato gli ottavi di finale, al Masters 1000 di Montecarlo ha addirittura fatto finale e sfiorato la vittoria. 🔗 Ilveggente.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Musetti-Tsitsipas 7-5 7-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: prova di maturità da top ten del toscano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 17:45 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tsitsipas. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 🔗oasport.it

Masters 1000 Madrid 2025: splendido Musetti, de Minaur domato ed è top ten - Un sontuoso Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. L’azzurro ha battuto nuovamente Alex de Minaur, ma con molta meno fatica rispetto a quanto fatto in semifinale a Montecarlo: sulla Caja Magica finisce infatti in un’ora e 23 minuti con un netto 6-4 6-2 un match dominato. Lorenzo infatti non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario, limitando l’australiano a soli 11 punti vinti in risposta. 🔗sportface.it

Atp di Montecarlo, super Musetti: l’azzurro vola in finale contro Alcaraz. Domani si gioca la top ten mondiale - Non si ferma la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, vola in finale grazie al successo in rimonta sul 26enne australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp e 8 del tabellone. Due ore e quaranta minuti di match che si conclude con il punteggio di 1-6, 6-4 7-6 (7-4). L’azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

È già sicuro della Top 10, ma la scalata di Musetti non è finita: ecco dove può arrivare a Madrid; Musetti nella Top 10 della classifica Atp 5 maggio 2025, gli incroci decisivi al Madrid Open; ATP Madrid: Musetti sfoggia l’aura da top ten, battuto Diallo. Ora c’è Draper; Tennis, Musetti nei quarti a Madrid da top ten. Abodi: “Atp Finals a Torino fino al 2027”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lorenzo Musetti boom, non solo top-10 Atp: ora il tennista italiano mette nel mirino Djokovic - Montecarlo e Madrid consacrano il talento di Lorenzo Musetti, secondo italiano presente da lunedì 5 maggio 2025 nella top-10 del ranking Atp ... 🔗affaritaliani.it

Musetti, top ten e non solo: nozze in vista, la proposta a Madrid - Lorenzo Musetti, la proposta di matrimonio è arrivata insieme all'ingresso in top ten: quante emozioni a Madrid. 🔗ilveggente.it

Atp Madrid, Musetti non brilla, ma centra la 2° semifinale consecutiva in un Masters 1000. E dalla prossima settimana sarà in top 10 - In questo momento l’azzurro è virtualmente al numero 8 del mondo e se dovesse raggiungere la finale salirebbe in settima posizione. Tra il carrarino e la seconda finale 1000 della carriera c’è però Ja ... 🔗ilfattoquotidiano.it