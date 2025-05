Musetti sfida l’impressionante Draper Precedenti sfavorevoli ma mai sulla terra

Musetti vorrebbe proseguire su questa strada quest'oggi, nel suo incontro con Jack Draper, valido per le semifinali del Masters1000 di Madrid (Spagna). Il toscano, dopo aver raggiunto la finale a Montecarlo, è nel penultimo del torneo sulla terra rossa della Caja Magica, confermando quanto questa superficie sia il suo terreno di caccia preferito.Vero è che dall'altra parte del campo ci sarà un avversario in grande forma, citando l'affermazione nel 1000 di Indian Wells, riuscendo a piegare nel percorso anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Inoltre, ci sono i tre Precedenti a pesare in negativo nel confronto che attende Lorenzo.Il carrarino, infatti, mai è riuscito a spuntarla contro il giocatore del Regno Unito. Al di là del ko nelle Next Gen ATP Finals del 2022, ci sono le due sconfitte nel 2023 a Sofia (Bulgaria) e nel 2024 a Vienna (Austria).

