Musetti sconfitto da Draper in semifinale al Masters 1000 di Madrid

Atp Madrid, Musetti sconfitto da Draper ma entra nella Top 10 con Jannik Sinner - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un’ora e 58 minuti di gioco. Questione di record: Musetti sarà comunque nella Top 10 Una buona notizia: Musetti si unirà da lunedì in Top 10 a Jannik Sinner. 🔗open.online

Nel Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale da Jack Draper, che si è imposto in due set col punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 57 minuti. Draper ha iniziato il match con un primo set di grande intensità, lasciando pochi spazi al carrarino. Nel secondo parziale, Musetti ha avuto diverse opportunità, ma il britannico ha mostrato maggiore concentrazione nel tiebreak, decisivo sul 2-2 quando un passante di Musetti ha sfiorato la riga.

AGI - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un'ora e 58 minuti di gioco.

