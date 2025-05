Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid da lunedì sarà top-10

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti non si ferma, Matteo Arnaldi saluta. Sfuma il possibile derby tricolore in semifinale al “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro.Continua il momento d’oro del 23enne carrarino che, battuto De Minaur negli ottavi – successo che da lunedì gli spalancherà per la prima volta in carriera le porte dei Top10, sesto italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner -, sbriga in un’ora e mezza la pratica Gabriel Diallo col punteggio di 6-4 6-3. “Non ho giocato il mio miglior tennis ma l’importante era vincere. Sono riuscito però a restare concentrato fino all’ultimo punto e sono fiero di essere in semifinale”, esulta Musetti. 🔗 Unlimitednews.it - Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10 (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzonon si, Matteo Arnaldi saluta. Sfuma il possibile derby tricolore inal “MutuaOpen”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro.Continua il momento d’oro del 23enne carrarino che, battuto De Minaur negli ottavi – successo che dagli spalancherà per la prima volta in carriera le porte dei Top10, sesto italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner -, sbriga in un’ora e mezza la pratica Gabriel Diallo col punteggio di 6-4 6-3. “Non ho giocato il mio miglior tennis ma l’importante era vincere. Sono riuscito però a restare concentrato fino all’ultimo punto e sono fiero di essere in”, esulta. 🔗 Unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. 🔗unlimitednews.it

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Super Musetti: rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz - Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz in finale nel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo aver superato ancora una volta in rimonta Alex De Minaur in tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10; Madrid Open 2025, Musetti batte Diallo e vola in semifinale. Arnaldi si arrende a Draper; Musetti non si ferma più: dominato Diallo, sfiderà Draper in semifinale a Madrid; Musetti da urlo, semifinale a Madrid ma niente derby: Arnaldi out, sfida Draper. 🔗Ne parlano su altre fonti

Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10 - Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid dove affronterà Draper con un tabù da sfatare, da lunedì sarà top-10 ... 🔗msn.com

Musetti non si ferma più: dominato Diallo, sfiderà Draper in semifinale a Madrid - Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha eliminato il canadese Gabriel Diallo in due set con il punteggio di 6-4, ... 🔗gazzettadelsud.it

Musetti vola ai quarti a Madrid e conquista la top 10: battuto De Minaur in due set - MADRID – Lorenzo Musetti non si ferma più. Dopo la finale raggiunta a Montecarlo, dove si era arreso solo a Carlos Alcaraz, il giovane talento italiano ... 🔗thesocialpost.it