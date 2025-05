Musetti non ce la fa Draper vince in due set e va in finale a Madrid | incontrerà Ruud

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti non ce la fa, Draper vince in due set e va in finale a Madrid: incontrerà Ruud Musetti ha perso in due set la semifinale del torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta di Madrid, in Spagna. Il britannico Jack Draper ha vinto 6-3 e 7-6 in un'ora e 57 minuti e si è guadagnato la finale, dove incontrerà Casper Ruud.(a breve il servizio)L'articolo Musetti non ce la fa, Draper vince in due set e va in finale a Madrid: incontrerà Ruud proviene da Il Fatto Quotidiano.

