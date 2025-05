Musetti lotta ma non basta | Draper vince in due set e va in finale a Madrid L’azzurro arriva a Roma con grandi speranze

finale che lascia l’amaro in bocca. Termina in semifinale l’avventura nel Masters 1000 di Madrid di Lorenzo Musetti, uscito sconfitto contro il numero 6 del mondo Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. L’azzurro si consola con la certezza di entrare in top 10 da lunedì 5 maggio. Se Casper Ruud non dovesse battere il britannico nella finale di domenica, il carrarino arriverebbe agli Internazionali d’Italia da numero 8 del ranking. Una posizione che garantirebbe un vantaggio non di poco conto in ottica sorteggio del tabellone. Draper si regala invece la seconda finale 1000 del 2025 su quattro tornei disputati. Una crescita che si tradurrà con la quinta posizione del mondo.Per Musetti è stata la solita partita di tempra e lotta, ma è impossibile non avere del rammarico. Per la partenza un po’ a rilento nel primo set certo, ma non solo. 🔗 © Ilfattoquotidiano.it - Musetti lotta ma non basta: Draper vince in due set e va in finale a Madrid. L’azzurro arriva a Roma con grandi speranze Unche lascia l’amaro in bocca. Termina in semil’avventura nel Masters 1000 didi Lorenzo, uscito sconfitto contro il numero 6 del mondo Jackcon il punteggio di 6-3 7-6.si consola con la certezza di entrare in top 10 da lunedì 5 maggio. Se Casper Ruud non dovesse battere il britannico nelladi domenica, il carrarino arriverebbe agli Internazionali d’Italia da numero 8 del ranking. Una posizione che garantirebbe un vantaggio non di poco conto in ottica sorteggio del tabellone.si regala invece la seconda1000 del 2025 su quattro tornei disputati. Una crescita che si tradurrà con la quinta posizione del mondo.Perè stata la solita partita di tempra e, ma è impossibile non avere del rammarico. Per la partenza un po’ a rilento nel primo set certo, ma non solo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti lotta, ma non basta. Draper sfiderà in finale Ruud - La finale del Masters 1000 di Madrid vedrà protagonisti Jack Draper e Casper Ruud. Niente da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto in due set col punteggio di 6-3 7-6(4) in quella che è stata la prima semifinale ATP sulla terra battuta del tennista britannico. L’italiano manca l’appuntamento con la seconda finale stagionale in un ‘1000’ sulla terra battuta, ma può consolarsi con l’ingresso in top 10 da lunedì. 🔗sportface.it

Montecarlo amara per Musetti: lotta come un leone ma cede ad Alcaraz per problemi muscolari - Lorenzo Musetti ci prova, ma contro Carlos Alcaraz non basta. Lo spagnolo vince la finale del Masters 1000 di Montecarlo con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 e conquista il diciottesimo titolo della sua carriera riprendendosi anche il secondo posto nel ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner. L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. La risposta di Alcaraz nel secondo set è da fuoriclasse: lo spagnolo riporta tutto in parità con un 6-1 senza appelli. 🔗secoloditalia.it

Chi ha paura della lotta di classe a tavola? Basta toccare Cracco per capirlo - Mi fa sorridere vedere come, per una passata di pomodoro versata su un tavolino in Galleria, si mobiliti all’istante lo stuolo di giornalisti pronti a difendere l’onore di Carlo Cracco. A quanto pare, l’indignazione funziona a geometria variabile: silenzio quando si scopre che in Italia oltre 3 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare (dati Coldiretti su fonte Istat), ma scandalo nazionale se qualcuno disturba la colazione di lusso in centro a Milano. 🔗gamberorosso.it

Cosa riportano altre fonti

Sinner all'Atp Roma: arrivo previsto domenica, l'esordio tra venerdì 9 e sabato 10; Musetti-Draper 3-6, 6-7: eliminato l'italiano in due set, in finale il britannico inconterà Ruud; Montecarlo amara per Musetti: lotta come un leone ma cede ad Alcaraz per problemi muscolari; Atp Madrid 2025, il programma di oggi: partite e orari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La frase di Bertolucci dopo il punto di Musetti: "Gli do la racchetta e..." - Musetti si ferma in semifinale, in finale contro Ruud ci va Draper a Madrid. Peccato, l'azzurro ha sbagliato troppo nel primo set (perso 6-3), molto meglio nel secondo ma non è bastato. Draper ha mess ... 🔗corrieredellosport.it

Atp Madrid, Musetti si ferma in semifinale: passa Draper per 6-3 7-6 - L'azzurro si ferma in semifinale a Madrid contro Draper. Il britannico si impone con un gioco di potenza ed efficacia, Musetti si vede solo nel secondo set dove un passante uscito di poco lo condanna: ... 🔗msn.com

Puppo: “Musetti può battere Draper se…Vedo un italiano vincitore a Roma” - Tempo di analisi dopo quanto è accaduto ieri nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, Lorenzo ... 🔗oasport.it