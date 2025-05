Musetti ko contro Draper ma scala il ranking Atp | l' azzurro è nono al mondo in attesa di Ruud Ecco da cosa dipende il sorpasso sul norvegese

Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid in semifinale, battuto da un solido Jack Draper 3-6, 6-7, ma può comunque sorridere: il giovane talento italiano è protagonista di. 🔗 © Ilmessaggero.it - Musetti ko contro Draper, ma scala il ranking Atp: l'azzurro è nono al mondo (in attesa di Ruud). Ecco da cosa dipende il sorpasso sul norvegese Lorenzosaluta il Masters 1000 di Madrid in semifinale, battuto da un solido Jack3-6, 6-7, ma può comunque sorridere: il giovane talento italiano è protagonista di. 🔗 Ilmessaggero.it

Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper - Nel corso dell’ATP Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti ha varcato la soglia delle semifinali dopo aver superato il canadese Gabriel Diallo con il risultato di 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti. Una prestazione decisiva Testa di serie numero 10, Musetti ha saputo dominare il match, soprattutto nel passaggio cruciale del 5-4 del […] L'articolo Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Matteo Berrettini chiarisce il suo ko a Montecarlo: “Non ho perso per il piede contro Musetti” - Una sconfitta di testa. È un po’ così che si potrebbe sintetizzare l’esito del derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il toscano ha nettamente battuto il romano col punteggio di 6-3 6-3. Una prestazione consistente di Lorenzo, mentre una decisamente sottotono di Berrettini. Un ko che Matteo ha spiegato così in conferenza stampa, parlando di aspetti mentali: “Sono entrato in campo anche abbastanza bene, ma non sono riuscito a stare attaccato punto su punto come faccio di solito e ... 🔗oasport.it

Masters 1000 Madrid, Draper infrange il sogno di Musetti e vola in semifinale contro Ruud - Giorni di semifinali del Masters 1000 Madrid. Lorenzo Musetti cade contro Jack Draper e abbandona il sogno. Ruud supera Cerundolo e vola in finale. Domenica l'ultimo atto del torneo L'articolo Masters 1000 Madrid, Draper infrange il sogno di Musetti e vola in semifinale contro Ruud proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Musetti ko contro Draper, ma scala il ranking Atp: l'azzurro è nono al mondo (in attesa di Ruud). Ecco da cosa dipende il sorpasso sul norvegese - Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid in semifinale, battuto da un solido Jack Draper, ma può comunque sorridere: il giovane talento italiano è protagonista di ... 🔗ilmessaggero.it

Atp Madrid, Musetti si ferma in semifinale: passa Draper per 6-3 7-6 - L'azzurro si ferma in semifinale a Madrid contro Draper. Il britannico si impone con un gioco di potenza ed efficacia, Musetti si vede solo nel secondo set dove un passante uscito di poco lo condanna: ... 🔗msn.com

LIVE Atp Madrid, Musetti-Draper in campo per il riscaldamento - La semifinale Musetti-Draper, in campo non prima delle ore 20, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo. Diretta testuale ... 🔗gazzetta.it