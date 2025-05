Musetti-Draper oggi ATP Madrid 2025 | programma orario tv streaming

Madrid: Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 10, sfiderà il britannico Jack Draper, numero 5 del seeding.LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Draper DALLE 20.00La sfida tra l'azzurro ed il britannico si giocherà non prima delle 20.00: il match sarà il terzo del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 13.30. Si tratterà del quarto incrocio sul circuito maggiore: nei tre precedenti ha sempre vinto Jack Draper.Il match tra Lorenzo Musetti ed il britannico Jack Draper, del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

