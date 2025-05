Musetti-Draper la semifinale del Madrid Open | dove vederla in tv e streaming orario e precedenti

Musetti torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dove oggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico. 🔗 Ilmessaggero.it - Musetti-Draper, la semifinale del Madrid Open: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti Dopo aver battuto agevolmente Diallo, Lorenzotorna in campo per ladel Masters 1000 dioggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico. 🔗 Ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti non si ferma, Matteo Arnaldi saluta. Sfuma il possibile derby tricolore in semifinale al “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Continua il momento d’oro del 23enne carrarino che, battuto De Minaur negli ottavi – successo che da lunedì gli spalancherà per la prima volta in carriera le porte dei Top10, sesto italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo ... 🔗unlimitednews.it

Miami Open 2025, Paolini vola in semifinale, battuta Linette. Ora c’è Sabalenka - Miami, 26 marzo 2025 – Jasmine Paolini vola in semifinale a Miami 2025. La tennista azzurra, nei quarti di finale del Masters 1000, ha battuto la polacca Magda Linette in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di partita. Una vittoria netta per la numero sette del mondo, capace di imporre da subito il proprio gioco e dominare l’avversaria, al 34esimo posto del ranking Wta, mai capace di trovare contromisure adeguate. 🔗ilfaroonline.it

Paolini prima azzurra in semifinale al Miami Open. Berrettini ai quarti, Musetti si arrende a Djokovic - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ha dovuto attendere che smettesse di piovere ma quando è entrata in campo lo ha fatto con estrema determinazione. Jasmine Paolini è diventata la prima azzurra capace di centrare le semifinali del “Miami Open”, quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo Musetti in semifinale al Madrid Open 2025: programma, orario e dove vedere la partita con Jack Draper · Tennis ATP; Musetti-Draper, la semifinale del Madrid Open: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti; Musetti-Draper LIVE alle 20 su Uno; Musetti-Draper, le curiosità della semifinale a Madrid. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti-Draper, la semifinale del Madrid Open: dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti - Dopo aver battuto agevolmente Diallo, Lorenzo Musetti torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dove oggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico ... 🔗msn.com

Diretta Musetti Draper/ Streaming video tv, semifinale Madrid Open 2025 (oggi 2 maggio) - Diretta Musetti Draper streaming video tv oggi 2 maggio, orario e risultato live della semifinale Madrid Open 2025 con l’azzurro contro il britannico. 🔗ilsussidiario.net

Musetti-Draper, la diretta della semifinale a Madrid. Dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti - Dopo aver battuto agevolmente Diallo, Lorenzo Musetti torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dove oggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico ... 🔗ilmattino.it