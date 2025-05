Musetti cerca la prima con Draper per volare in finale a Madrid Per Ruud e Cerundolo è una grande occasione

Musetti va a caccia della sua seconda finale 1000 della carriera. Dopo quella raggiunta qualche settimana fa a Montecarlo, il tennista toscano si è creato un’altra occasione a Madrid, dove affronterà questa sera il britannico Jack Draper. Nel pomeriggio, invece, andrà in scena la semifinale della parte alta del tabellone, che metterà di fronte il norvegese Casper Ruud e l’argentino Francisco Cerundolo. Andiamo con ordine e partiamo ad analizzare proprio la prima semifinale. In quel di Madrid, Casper Ruud sembra essersi ritrovato dopo mesi davvero complicati e che lo hanno anche visto uscire dalla Top-10 del ranking. Il norvegese non ha ancora concesso un set agli avversari, vincendo brillantemente prima con Taylor Fritz e poi con Daniil Medvedev ed il successo con il russo ha permesso a Ruud di tenere aperta l’incredibile sua imbattibilità nei quarti di finale dei Masters 1000 sulla terra rossa. 🔗 Oasport.it - Musetti cerca la prima con Draper per volare in finale a Madrid. Per Ruud e Cerundolo è una grande occasione Lorenzova a caccia della sua seconda1000 della carriera. Dopo quella raggiunta qualche settimana fa a Montecarlo, il tennista toscano si è creato un’altra, dove affronterà questa sera il britannico Jack. Nel pomeriggio, invece, andrà in scena la semidella parte alta del tabellone, che metterà di fronte il norvegese Caspere l’argentino Francisco. Andiamo con ordine e partiamo ad analizzare proprio lasemi. In quel di, Caspersembra essersi ritrovato dopo mesi davvero complicati e che lo hanno anche visto uscire dalla Top-10 del ranking. Il norvegese non ha ancora concesso un set agli avversari, vincendo brillantementecon Taylor Fritz e poi con Daniil Medvedev ed il successo con il russo ha permesso adi tenere aperta l’incredibile sua imbattibilità nei quarti didei Masters 1000 sulla terra rossa. 🔗 Oasport.it

