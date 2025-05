Musetti battuto in semifinale Madrid Draper vince in 2 set

Musetti sconfitto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, testa di serie numero 10, oggi 2 maggio 2025 è stato battuto dal britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, che si è imposto per 6-3, 7-6 (7-4) in 1h58'. Draper affronterà in finale il norvegese Casper Ruud.

Lorenzo Musetti battuto da Draper in semifinale a Madrid - AGI - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un'ora e 58 minuti di gioco. 🔗agi.it

Atp Madrid, Musetti vola in semifinale: battuto Diallo in due set - Lorenzo Musetti conquista con autorità la semifinale del Masters 1000 di Madrid, confermando lo straordinario momento di forma. Il toscano, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in un’ora e ventinove minuti. Un successo che lo porta per la seconda volta consecutiva tra i primi quattro in un torneo Masters 1000, dopo l’exploit a Montecarlo. 🔗thesocialpost.it

Musetti non si ferma e vola in semifinale a Madrid, da lunedì sarà top-10 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti non si ferma, Matteo Arnaldi saluta. Sfuma il possibile derby tricolore in semifinale al “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Continua il momento d’oro del 23enne carrarino che, battuto De Minaur negli ottavi – successo che da lunedì gli spalancherà per la prima volta in carriera le porte dei Top10, sesto italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo ... 🔗unlimitednews.it

