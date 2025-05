Musei Giuli | Il primo maggio numeri importanti gratuità resta elemento fondamentale

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita al Comicon di Napoli commenta i dati di affluenza particolarmente significativi su tutto il territorio nazionale nei siti di arte il primo maggio. "I numeri importanti sono la conferma che la cultura è un veicolo di sviluppo, di crescita, di lavoro. Le gratuità resta elemento importante, i risultati che registriamo sono così incoraggianti da farci credere che stiamo facendo un buon lavoro", ha detto.

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Per il primo maggio a Verona aperti i musei civici e straordinariamente visitabili anche le Arche Scaligere - I musei e monumenti civici di Verona saranno aperti con i consueti orari nella giornata di giovedì 1 maggio. Lo ha comunicato Palazzo Barbieri, annunciando inoltre che è prevista anche l'apertura straordinaria delle Arche Scaligere, normalmente visitabili da venerdì a domenica. Cosa fare a... 🔗veronasera.it

Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio - Arezzo, 18 aprile 2025 – Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio. Partendo da Firenze aperture speciali il 20 e 21 aprile a Galleria degli Uffizi (non il Corridoio Vasariano a Pasquetta) e Giardino di Boboli; Palazzo Pitti visitabile solo a Pasqua. Il 25 aprile aperti tutti gli spazi delle Gallerie degli Uffizi a ingresso gratuito, il Primo maggio lo stesso ma con tariffe ordinarie. 🔗lanazione.it

