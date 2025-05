Muore a 54 anni | con la moto contro un’auto inutili i soccorsi

Ancora una tragedia, ancora un motociclista dell'Alto Tevere morto sulle strade. Dopo gli incidenti che hanno costato la vita il primo Maggio a Roberto Fiorucci e Mario Domingo Moscato, entrambe di Città di Castello, nella giornata di venerdì 2 maggio è morto nello scontro con un'auto Marco Cecchetti, 54 anni, analista - programmatore residente a Monte Santa Maria Tiberina. E' accaduto intorno alle 17 vicino a Pierantonio, frazione di Umbertide, all'altezza di un incrocio tra la vecchia Tiberina 3 bis ed una strada secondaria che conduce a Colle del sole. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i carabinieri di Umbertide, un'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco di Città di Castello, supportati dall'elisoccorso Nibbio, il quale purtroppo, dopo essere atterrato in un campo, è ripartito vuoto.

