Muller verso la MLS | l’offerta per strappare il sì al calciatore | villa ambasciatore del brand Bayern e accesso ai migliori campi da golf

Muller vicino alla MLS: il calciatore pronto a dire addio al Bayern Monaco e gli Stati Uniti potrebbero essere la destinazione preferita Thomas Muller è sempre più vicino a lasciare il Bayern Monaco e a trasferirsi negli Stati Uniti, dove il Los Angeles FC è in pole per accoglierlo.

Bayern verso l'Inter, Muller dice addio ai tifosi: "Avrei proseguito, ma il club ha preso la decisione" - Thomas Muller, bandiera e leggenda dal Bayern Monaco, si appresta a lasciare il club bavarese, prossimo avversario dell`Inter nei quarti di... 🔗calciomercato.com

Atletico Madrid, Griezmann vicino all’addio? No alla prima offerta di rinnovo e nel futuro c’è la MLS - L’Atletico Madrid prepara la prossima stagione, ma molto dipende dal destino di Griezmann: possibile l’addio a fine stagione? La stagione dell’Atletico Madrid si chiude senza clamori, ma con un senso di incompiutezza. Pur senza parlare di fallimento, resta il rammarico per non aver inserito a gennaio quel rinforzo – soprattutto a centrocampo – che avrebbe […] 🔗calcionews24.com

Dalla Germania rivelano: Muller non è interessato a trasferirsi alla Fiorentina, rifiutata l'offerta viola; Thomas Müller rejects offer from MLS and snubs interest from Fiorentina; Bild: Thomas Muller non ha deciso se ritirarsi o no. Ipotesi MLS e non solo, ma c'è anche la Fiorentina; Sky Germania - Thomas Muller, 'ottime offerte dall'Italia'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Muller, non c’è solo la MLS su di lui: Mourinho lo vuole in Turchia! Le ultime - Rimane ancora un mistero il futuro di Thomas Muller: salutato il Bayern Monaco a fine stagione si è fatto avanti Jose Mourinho Dopo l’annuncio del suo addio al Bayern Monaco, Thomas Muller continua a ... 🔗informazione.it

Scartato dal Bayern Monaco, intanto Muller dice no all'offerta di un club di MLS - L'emblema e la leggenda vivente del Bayern Monaco, Thomas Muller, ha rifiutato un’offerta di contratto da parte del Cincinnati. Secondo quanto. 🔗tuttomercatoweb.com

Dalla Germania rivelano: “Muller non è interessato a trasferirsi alla Fiorentina, rifiutata l’offerta viola” - Secondo il noto giornale tedesco Bild Thomas Muller avrebbe rifiutato l’offerta della Fiorentina per la prossima stagione. Il campione del mondo è infatti in scadenza di contratto con il Bayern Monaco ... 🔗msn.com