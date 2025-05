Mozziconi di sigaretta ad ogni angolo di strada ne ho raccolti più di 30mila Ecco perché lo faccio si possono riciclare

Anche a Maranello tre contenitori del progetto ‘Riciccami’ per i mozziconi di sigaretta - Nel week-end appena trascorso, in occasione della Festa di Primavera, è stato inaugurato in Piazza Libertà uno dei tre contenitori collocati a Maranello per la raccolta di mozziconi di sigaretta. Il progetto ‘Riciccami’, lanciato dalla start-up ‘Human Maple’ in collaborazione con Hera e Atersir... 🔗modenatoday.it

Coltano come discarica: "Unipi spende 60mila euro ad intervento di bonifica. E ogni volta si ricomincia" - "Unipi rimuove rifiuti da discariche abusive ogni volta che è chiamata a farlo, con una spesa considerevole, un singolo intervento può costare anche 60mila euro, poiché queste discariche spesso contengono rifiuti speciali. E’ frustrante sia per noi che spendiamo sia per i cittadini di Coltano: il giorno dopo la rimozione, c’è una nuova discarica. Non possiamo recintare le zone boschive, né prevedere un controllo costante su tutto il nostro patrimonio che ha una estensione di oltre 700 ettari". 🔗lanazione.it

Questo ragazzo riminese raccoglie ogni giorno i mozziconi di sigarette (e ora ne ha più di 21.500) - Daniele non ne poteva più di vedere tutti quei mozziconi di sigaretta a terra e, durante le passeggiate con Luna, ha deciso di raccoglierli. 🔗greenme.it

“Ho ripulito da solo spiagge e parchi da migliaia di mozziconi di sigaretta. Un piccolo gesto che fa la differenza” - Detto in altre parole: ci sono 7 sigarette ogni 10 metri di spiaggia ... Per questo ora vorrebbe regalare i sacchi di mozziconi ad associazioni che li riciclano: “Esistono realtà che raccolgono ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I mozziconi di sigaretta diventano imbottiture per piumini e cuscini - Human Maple ricicla le cicche, uno dei materiali più inquinanti, per dargli una seconda vita anche negli isolanti per edilizia ... 🔗repubblica.it