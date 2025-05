Movieplayer al Comicon Napoli 2025 ecco il programma del 2 maggio in compagnia dei The Jackal

Comicon Napoli è ancora una volta all'insegna di ospiti speciali, come Jackal, Soderbergh e l'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, oltre ad altri grandi nomi dell'illustrazione e di incontri pop. La seconda giornata del Comicon Napoli 2025 si accende con eventi imperdibili: dal ritorno dei The Jackal con la seconda stagione di Pesci Piccoli, all'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, passando per l'anteprima italiana del nuovo film di Soderbergh. Tra gli ospiti anche Yuji Horii, Altan, Thomas Taylor e Charles Cecil, in una maratona di arte, musica e immaginazione. La giornata degli eroi al Comicon 2025 Il secondo giorno del Comicon Napoli 2025 si presenta come un mosaico multiforme di immaginari, dove il pop incontra la narrazione epica, la serialità si fonde con il gaming, e la musica flirta . 🔗 Movieplayer.it - Movieplayer al Comicon Napoli 2025, ecco il programma del 2 maggio, in compagnia dei The Jackal Il secondo giorno della XXV edizione delè ancora una volta all'insegna di ospiti speciali, come, Soderbergh e l'odi Francesca Michielin a One Piece, oltre ad altri grandi nomi dell'illustrazione e di incontri pop. La seconda giornata delsi accende con eventi imperdibili: dal ritorno dei Thecon la seconda stagione di Pesci Piccoli, all'odi Francesca Michielin a One Piece, passando per l'anteprima italiana del nuovo film di Soderbergh. Tra gli ospiti anche Yuji Horii, Altan, Thomas Taylor e Charles Cecil, in una maratona di arte, musica e immaginazione. La giornata degli eroi alIl secondo giorno delsi presenta come un mosaico multiforme di immaginari, dove il pop incontra la narrazione epica, la serialità si fonde con il gaming, e la musica flirta . 🔗 Movieplayer.it

