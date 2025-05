Motociclista sbalzato fuori strada salto nel vuoto di dieci metri

Motociclista è stato sbalzato su un terreno a dieci metri di distanza in verticale dalla strada. Il fatto è avvenuto ad Artegna, all'altezza del civico 61 di via Nazionale. Una volta trattato dai sanitari, il Motociclista è stato trasportato in ospedale. 🔗 Udinetoday.it - Motociclista sbalzato fuori strada, salto nel vuoto di dieci metri A seguito di una collisione con un'auto, unè statosu un terreno adi distanza in verticale dalla. Il fatto è avvenuto ad Artegna, all'altezza del civico 61 di via Nazionale. Una volta trattato dai sanitari, ilè stato trasportato in ospedale. 🔗 Udinetoday.it

Violento impatto sulla provinciale: motociclista sbalzato per diversi metri fuori strada - Violento impatto nella mattinata di lunedì a Conselice tra un'auto e una moto ungo la strada provinciale 35. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, un uomo di 37 anni a bordo di una Suzuchi, nel tentativo di superare l'auto che lo precedeva si... 🔗ravennatoday.it

Tremendo incidente, motocilista finisce fuori strada. Morto dopo essere stato sbalzato nel torrente - Tragico incidente nella località di Villanova, sulla strada regionale 56 in direzione di Cormons. Un motociclista ha perso la vita dopo essere finito autonomamente fuori strada. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la moto avrebbe sbandato, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. L’uomo è stato sbalzato nel torrente Corno, dove è deceduto a seguito dell’impatto. 🔗thesocialpost.it

Fuori strada in A14, l'auto finisce nel dirupo: muore il radiologo Massimo Cerioni, sbalzato fuori dall'abitacolo nell'impatto. Lascia due figlie - PESARO Un Primo Maggio funestato da una tragedia che si è consumata sull'A14 nel tratto pesarese. In un drammatico fuori strada è morto il radiologo Massimo Cerioni, 71 anni di... 🔗corriereadriatico.it

Idro, motociclista finisce fuori strada: interviene l’elisoccorso - Il protagonista della vicenda è un motociclista di 39 anni, che per cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a lato della strada. La sala operativa del 112 ha ... 🔗quibrescia.it

Motociclista finisce fuori strada e si schianta contro il guardail: portato a Torrette con l'eliambulanza - Per cause in corso di accertamento un motociclista di Falconara è finiro fuori strada, schiantandosi contro un guardrail. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, a bordo della quale l'uomo, di 61 anni ... 🔗corriereadriatico.it

Un 26enne muore schiantandosi contro un albero. Gravi tre motociclisti finiti fuori strada - L'auto è stata posta sotto sequestro e la strada chiusa fino al termine dei ... Poco distante dal luogo dell'incidente, anche tre motociclisti sono rimasti feriti in uno scontro avvenuto, invece ... 🔗rainews.it