Motociclista muore a 59 anni dopo lo scontro con un cinghiale | polemica sugli ungulati

Motociclista di 59 anni, Rocco Andrianò, dipendente dell’azienda dei servizi ambientali Esa, è morto dopo essersi scontrato con un cinghiale lungo la strada del Monumento che collega Marina di Campo a Lacona. Nello scontro è morto anche l’animale. Secondo il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini l’incidente non può essere “classificato come una fatalità. Ci troviamo di fronte a una tragedia che ci mette tutti davanti alle nostre responsabilità. Saremo certamente criticati per il fatto di intervenire decisamente solo dopo un incidente di questo tipo, ma è il momento di dire basta e fare qualcosa di definitivo per risolvere questo problema. Faccio appello ai miei colleghi sindaci, al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, alla Provincia di Livorno, alla Regione Toscana, a tutti gli Eeti coinvolti nella gestione del territorio, compreso il Ggverno nazionale. 🔗 CAMPO NELL’ELBA – Tragedia sulla strada all’Isola d’Elba. Undi 59, Rocco Andrianò, dipendente dell’azienda dei servizi ambientali Esa, è mortoessersi scontrato con unlungo la strada del Monumento che collega Marina di Campo a Lacona. Nelloè morto anche l’animale. Secondo il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini l’incidente non può essere “classificato come una fatalità. Ci troviamo di fronte a una tragedia che ci mette tutti davanti alle nostre responsabilità. Saremo certamente criticati per il fatto di intervenire decisamente soloun incidente di questo tipo, ma è il momento di dire basta e fare qualcosa di definitivo per risolvere questo problema. Faccio appello ai miei colleghi sindaci, al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, alla Provincia di Livorno, alla Regione Toscana, a tutti gli Eeti coinvolti nella gestione del territorio, compreso il Ggverno nazionale. 🔗 Corrieretoscano.it

Se ne parla anche su altri siti

Schianto a La Rustica, muore un motociclista: aveva 56 anni e si chiamava Elia Melchiorri - Il motociclista morto dopo l'incidente a La Rustica si chiamava Elia Melchiorri e aveva 56 anni. Si trovava in sella allo scooter quando c'è stato lo schianto contro un camion.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragedia in Tunisia: appassionato motociclista di 66 anni muore in un incidente stradale - Brescia, 13 marzo 2025 – Tragedia lungo le strade della Tunisia per un appassionato motociclista bresciano morto in un incidente stradale. La vittima è Lino Massara, 66 anni, ex dipendente dell’Inps, che insieme ad altri centauri stava partecipando a un viaggio organizzato che li stava portando alla scoperta delle zone più belle e pittoresche del paese nordafricano, comprese alcune aree desertiche. 🔗ilgiorno.it

Uomo di 59 anni muore in ospedale dopo un aneurisma non diagnosticato. Due dottoresse accusate di omicidio colposo. La battaglia della famiglia. Lo spinoso caso ad Aprilia - Un mal di testa fortissimo che ha segnato la vita di un uomo. Così iniziò la vicenda che ha portato due dottoresse dell’ospedale “Città di Aprilia” ad essere indagate per omicidio colposo. Un errore diagnostico che, secondo la famiglia, è stato determinante per la tragica morte dell’uomo. La diagnosi errata: un mal di testa ignorato Il paziente, un 59enne, residente a Latina, si trovava a giocare a golf l’8 dicembre 2019 quando un dolore acuto alla testa lo colpì all’improvviso. 🔗dayitalianews.com

Cosa riportano altre fonti

Muore nello scontro con la moto contro un cinghiale, all’Elba è polemica sulla presenza di ungulati; Elba, muore motociclista di 59 anni travolto da un cinghiale: chi è la vittima. Legambiente: 'Situazione fuori controllo'; Muore in moto a 59 anni travolto da un cinghiale, tragedia sulle strade dell'isola d'Elba; Si scontra in moto con un cinghiale, 59enne muore all’Elba. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Motociclista muore a 59 anni dopo lo scontro con un cinghiale: polemica sugli ungulati - CAMPO NELL'ELBA - Tragedia sulla strada all'Isola d'Elba. Un motociclista di 59 anni, Rocco Andrianò, dipendente dell'azienda dei servizi ambientali Esa, è morto dopo essersi scontrato con un cinghial ... 🔗msn.com

Si scontra in moto con un cinghiale, muore 59enne all'isola d'Elba - Un motociclista di 59 anni è morto ieri sera dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre viaggiava lungo la strada del Monumento che collega Marina di Campo a Lacona, all'isola d'Elba. La vittima è ... 🔗msn.com

Rocco Andrianò morto con la moto contro un cinghiale sull'Isola d'Elba. «Gli ha tagliato la strada»: deceduto anche l'animale - Un motociclista di 59 anni è morto nella serata di ieri in seguito a un violento impatto con un cinghiale lungo la strada del Monumento, arteria che collega Marina di Campo a ... 🔗msn.com