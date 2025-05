Motociclista a terra incidente contro una macchina | morto un 50enne

© Veneziatoday.it - Motociclista a terra, incidente contro una macchina: morto un 50enne Motociclista ha perso la vita stasera, 2 maggio, a Concordia Sagittaria. Lo schianto fra la moto che guidava e l'auto con cui si è scontrato è avvenuto in via Claudia, verso le 20.30 e non ha lasciato scampo al centauro 50enne, A.C., originario di Tirana ma da tanti anni in Italia. L'uomo. 🔗 Unha perso la vita stasera, 2 maggio, a Concordia Sagittaria. Lo schianto fra la moto che guidava e l'auto con cui si è scontrato è avvenuto in via Claudia, verso le 20.30 e non ha lasciato scampo al centauro, A.C., originario di Tirana ma da tanti anni in Italia. L'uomo. 🔗 Veneziatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Brutto incidente in Boschetto, motociclista si schianta contro un'auto: è grave - Un ragazzo poco più che quarantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, avvenuto lungo viale al Cacciatore nel primo pomeriggio di oggi 30 aprile. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è... 🔗triesteprima.it

Brutto incidente in Boschetto, motociclista si schianta contro un'auto: è grave - Un ragazzo poco più che quarantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, avvenuto lungo viale al Cacciatore nel primo pomeriggio di oggi 30 aprile. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è... 🔗triesteprima.it

Brutto incidente in Boschetto, motociclista si schianta contro un'auto: è grave - Un ragazzo poco più che quarantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, avvenuto lungo viale al Cacciatore nel primo pomeriggio di oggi 30 aprile. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando si è... 🔗triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Motociclista a terra, incidente contro una macchina: morto un 50enne; Incidente sulla SS145 da Meta a Seiano. Motociclista a terra; Schianto fatale contro un camion sulla Tosco-Romagnola: motociclista perde la vita sul colpo a 56 anni; Incidente mortale tra auto e moto nel Forlivese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Motociclista a terra, incidente contro una macchina: morto un 50enne - Alle 20.30 del 2 maggio i medici dell'Ulss 4 sono arrivati in via Claudia a Concordia Sagittaria per tentare di salvare il centauro che non ce l'ha fatta. Ai rilievi lavorano i carabinieri di Portogru ... 🔗veneziatoday.it

Si schianta contro un auto e muore a soli 28 anni: Matteo strappato alla vita prematuramente - INCIDENTE CORREGGIO. Nel primo pomeriggio di oggi, in via della Pace, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di un giovane motociclista di 28 anni di nome Matteo Giavarini. 🔗41esimoparallelo.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail - L’incidente, nei pressi del Safety Park, non ha coinvolto altri veicoli. Il motociclista si è per fortuna rialzato da solo (foto DLIFE) ... 🔗altoadige.it